Milei, de la montaña rusa a un respaldo sostenido

Los dos primeros años de Javier Milei en la presidencia de la Nación se asemejaron bastante a una montaña rusa, con vertiginosas subidas y bajadas en términos de apoyo de la opinión pública . Sin embargo, 2025 concluyó para el primer mandatario con un respaldo sostenido, al margen de una ciudadanía en la cual la polarización ideológica sigue a flor de piel.

El favorable resultado de las elecciones legislativas de medio término le dio un nuevo impulso al gobierno nacional, luego de los momentos de zozobra vividos el 7 de septiembre último, cuando la derrota ante el kirchnerismo en los comicios de la provincia de Buenos Aires hicieron temer que la administración nacional desbarrancara. Luego del 26 de octubre, el triunfo del mileísmo disipó cualquier temor y hasta en los círculos políticos más opositores se dejó de hablar del helicóptero -esa imagen que busca condenar a los gobernantes a dejar el poder- y fue inevitable empezar a hablar de la reelección del Presidente.

Las encuestas de opinión pública han vuelto a sonreírle a Milei luego de un período más que negativo , que caracterizó especialmente al tercer trimestre de 2025. Los estudios de la consultora Trespuntozero, que dirige Shila Vilker, marcan que la evaluación de la gestión del gobierno nacional concluyó en diciembre con un 47,1% de calificaciones buenas o muy buenas , contra un 50,7% de calificaciones malas o muy malas. Se trata de un dato positivo para el oficialismo si se tiene en cuenta que, en septiembre de ese mismo año, las opiniones negativas habían llegado a sumar el 57,2% frente al 41,6% de menciones positivas.

Es cierto que, según la misma consultora, la gestión de Milei se había iniciado, en diciembre de 2023, con niveles de aprobación del 53,1% contra una desaprobación del 41,5%. Pero nueve meses después, en septiembre de 2024, las evaluaciones negativas se imponían sobre las positivas por 53,7% contra 44,1%; en noviembre de ese año, volvió a revertirse la tendencia a favor de las opiniones favorables, aunque entre febrero y marzo, la percepción sobre el Gobierno se tornó nuevamente negativa para la mayoría.

Frente a esta montaña rusa de emociones ante el modo que los argentinos experimentamos la situación política, el Gobierno exhibió una gran capacidad de reacción de cara a las elecciones generales de octubre de 2025. El fin de año pareció dejar atrás al fantasma de la ingobernabilidad . Mucho influyó el 40% de votos que cosechó la coalición oficialista, pero más relevantes aun fueron las negociaciones que le permitieron a La Libertad Avanza aumentar su número de diputados nacionales a 95, tras los pases de varios legisladores que habían llegado a la Cámara baja con el respaldo de Pro.

La capacidad parlamentaria para rechazar los decretos de necesidad y urgencia es hoy mucho menor que hasta antes del 10 de diciembre último. La posibilidad de insistencia del Congreso en leyes que resulten vetadas por el Poder Ejecutivo es prácticamente nula, en virtud de que toda la oposición junta no podría sumar los dos tercios de los legisladores necesarios en cada cámara legislativa. Igualmente imposible será avanzar hacia un juicio político a Milei, a menos que se produzca una implosión en La Libertad Avanza. Hay actualmente un nuevo equilibrio de poder, aun cuando el Presidente deba seguir reuniendo el apoyo de otros bloques parlamentarios para alcanzar quórum propio y sancionar leyes.

El 42% de los argentinos evalúa de forma positiva los primeros dos años de la gestión libertaria, frente a un 37% que considera su saldo como negativo, según la consultora Poliarquía

Tras el desasosiego que significó el traspié electoral en las elecciones provinciales bonaerenses, el mileísmo hizo de su debilidad una fortaleza , de modo que buena parte de la ciudadanía independiente electoralmente interpretara que no había en los comicios nacionales de octubre terceras opciones y que, si no se lo rescataba a Milei, la Argentina volvería a caer en las garras del kirchnerismo. Finalmente, la estrategia del oficialismo dio resultado: no pocos votantes que no se identifican totalmente con Milei pero reniegan de las gestiones kirchneristas prefirieron mantener sus dudas acerca del rumbo al que los llevará Milei antes que las certezas sobre el destino que les depararía el hipotético retorno del kirchnerismo al poder.

Según el último estudio de opinión pública de 2025 realizado por la consultora Poliarquía, el 42% de los argentinos evalúa de forma positiva los primeros dos años de la gestión libertaria, frente a un 37% que considera su saldo como negativo y a un 20% que lo califica como regular. Más aún, el 51% de la población considera que, desde la asunción de Milei, la situación general del país mejoró . En lo que respecta a las expectativas, la mitad de la población considera que la situación general de la Argentina mejorará en el próximo año; el 18% cree que se mantendrá igual y el 29% pronostica que empeorará.

El trabajo de Poliarquía también es revelador de que el Gobierno ha logrado revertir el pesimismo general . En tal sentido, el clima emocional de los argentinos muestra en la actualidad un claro giro respecto de diciembre de 2023. Es que aquellos tiempos en los que Milei llegó a la Casa Rosada se hallaban atravesados por la preocupación, la incertidumbre y el desánimo. En cambio, la foto actual se asocia con un cambio significativo en el humor social: la esperanza gana centralidad y duplica su presencia en las menciones, al tiempo que aparece la tranquilidad , una emoción prácticamente ausente en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

Esta recomposición anímica de la sociedad es clave para que haya surgido un apoyo importante, aunque no mayoritario, para la reelección presidencial de Milei, una ambición que ni el propio jefe del Estado oculta ya públicamente. Según Poliarquía, el 41% de las personas consultadas afirma que apoyaría al Presidente en caso de que se presentara para un segundo mandato, mientras que el 48% no lo haría y el 11% no está definido .

En este 2026, lo peor que podría hacer Milei es enamorarse de su victoria electoral. Sobre todo, teniendo en cuenta que alrededor de uno de cada tres de sus votantes no lo acompañó por sentirse identificado con sus convicciones y su perfil, sino por miedo a un retorno del kirchnerismo.