Javier Milei, frente al peor rival en una campaña

Una sola frase de Milei contra los bancos, dicha en privado y casi al pasar, basta y sobra para entender que la tensión cambiaria no terminó con los sobresaltos de esta semana. Parece apenas el principio. “Si se van a hacer los vivos, puedo hacerles subir los encajes al 50% para que no quede un solo peso en la calle”, lo oyeron repetir, y la decisión final se pareció bastante a la advertencia: el Banco Central ubicó ayer ese umbral en el 40%. El malestar del Presidente tiene varios días. Luego del desarme de las letras fiscales de liquidez (Lefis) que estaban en poder de los bancos, el Gobierno no logró convencerlos de pasar el 100% de esos fondos a otros instrumentos y eso le mete presión al dólar. Justo en momentos en que entran menos divisas porque ya casi se liquidó toda la cosecha. ¿Fue un error de cálculo del equipo económico? ¿Había una alternativa mejor? ¿Debió desarmar las Lefis de manera paulatina? ¿Imaginaba para esta época un escenario distinto? Discusión interminable. Pero la medida sobre los encajes anticipa en todo caso un comportamiento: el Presidente está dispuesto a tolerar incluso una caída en la actividad antes que aumentar la cantidad de dinero y fogonear la inflación. Punto.

Los bancos no contestaron. Pero están molestos. Se han habituado en los últimos años a ganar rentabilidad gracias a lo menos riesgoso, que son las tasas que ofrece el Banco Central. Son, en definitiva, empresas privadas en una economía libre. Y un cable pelado para cualquier administración. “Con los bancos no se jode”, le decía Néstor Kirchner a Miguel Peirano, su ministro de Economía. El Presidente se cuidó esta vez de no identificar públicamente a ninguno, al menos hasta ahora, aunque le atribuyó a la turbulencia una intencionalidad electoral de la que participó, dijo, no solo la oposición, sino hasta la vicepresidenta de la Nación. “Se aprovecharon de un bolsón de liquidez”, explicó anteayer en la charla con Alejandro Fantino, y en esa elucubración incluyó todo, hasta la sesión en el Senado aceptada por Victoria Villarruel para tratar el aumento y la moratoria a jubilados y la emergencia para la discapacidad, tres leyes que tiene previsto vetar la semana próxima.

El ministro de Economía dio en público argumentos similares. ¿Es realmente lo que piensa? Los banqueros suponen que no. Caputo tiene además una buena relación personal con la mayor parte de ellos. Con Jorge Brito, por ejemplo, a quien se acercó especialmente a saludar hace dos jueves en el restaurante central de la Rural, según escribió en este diario Belkis Martínez. Brito acababa de almorzar ahí con Santiago Caputo, sobrino segundo del ministro y asesor del Milei, en una de las mesas contiguas. Es mucho lo que se discute en cada palabra o gesto: la campaña tiñe hasta el movimiento más inocente.

Los desencuentros vuelven a dejar de todos modos una certeza, la prioridad del IPC para el Gobierno, y aun a costa de que eso pueda impactar en la actividad. Tal vez no tanto en el agro, la energía, la minería o la economía del conocimiento, los sectores más competitivos, pero sí en ámbitos como el de la industria manufacturera o el consumo masivo. Son situaciones distintas según el caso. En algunas empresas viven momentos parecidos al lapso entre 1992 y 1995, no bien empezó la convertibilidad. Igual que después de la híper de Alfonsín, la inflación de estos últimos años convenció a muchas de endeudarse en pesos esperando tasas negativas. Otro error de cálculo, justo cuando necesitan financiamiento. Hay quienes venían de pedirle en estos días al ministro de Economía que alentara a los bancos a volcar más créditos al consumo, algo que funcionó en la reactivación del año pasado.

Pero tendrán que habituarse a nuevas condiciones. En la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, afirman además que atraviesan circunstancias que los números del Indec, en general con dos meses de retraso, todavía no registran. Empezarán este mes a difundir informes con un centenar de variables preliminares de los principales sectores.

Para el Gobierno, en cambio, la obsesión es que los movimientos cambiarios no se trasladen a precios, algo que en julio no habría ocurrido y que acaso se haga en agosto de manera parcial. Un desafío de cortísimo plazo si se lo contrasta con el objetivo de fondo, que es lograr una transformación y un país viable. Falta bastante. Un trabajo reciente del Ieral, elaborado por Marcos Cohen Arazi, Valentino Costamagna y Ana López, compara precios de insumos y servicios industriales locales con los de Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil y saca una conclusión inquietante: el único sector en que la Argentina es más barata que todos es en la producción de soja.

Por eso los empresarios esperan con tanta urgencia las reformas. La modificación de las condiciones laborales, por ejemplo, una de las urgencias que la UIA comparte con el Gobierno. A eso apuntaron las últimas reuniones del Consejo de Mayo, de las que participan Guillermo Francos y Federico Sturzenegger. Sin embargo, sin una nueva conformación del Congreso, no pasará de buenas intenciones.

Es el punto en que vuelven a coincidir los intereses del establishment y los del oficialismo. El armado electoral, y más allá de lo que el Gobierno dice en público, requiere en primer lugar aplacar o disimular la fractura que dejó el cierre de listas. Dependerá de un real entendimiento entre Las Fuerzas del Cielo, que conduce Santiago Caputo, y el grupo territorial que conforman Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja bajo el liderazgo de Karina Milei. Tienen ideas muy distintas. Es probable que, por ejemplo, el asesor presidencial proponga que el Presidente haga recorridas en persona por el conurbano porque, dice, es el único que realmente junta votos; los Menem, en cambio, confían más en el sello de La Libertad Avanza.

Pero no hay mucho margen para disentir porque del éxito electoral depende todo. La baja en el riesgo país, por lo pronto, decisiva para que el país pueda endeudarse a tasas razonables y afrontar los vencimientos del año próximo. Por eso vale tanto, dicen en la Casa Rosada, el respaldo internacional. El del FMI anteayer, por ejemplo, que aprobó un acuerdo con metas menos exigentes para las reservas del Central, o el de la Casa Blanca, con la que se negocia un lote de sectores que representan alrededor de un 70% de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos y que tendrían arancel cero. “Un aceite de oliva sanjuanino puede estar mejor posicionado para competir que uno italiano, que va a pagar 15% de arancel”, se entusiasmaron del lado argentino. Todo, a cambio de una serie de condiciones que la Argentina deberá cumplir y que se vienen discutiendo en reuniones en Washington de las que participan el canciller Gerardo Werthein y parte del equipo económico. Entre ellas, la existencia de una resolución argentina que establece criterios de patentamiento para los medicamentos locales y que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos pide derogar o reformular. Es un tema sensible porque involucra a los laboratorios. Dicen que la última versión del borrador, que redactó Sturzenegger, fue rechazada por los norteamericanos.

Los resultados de ese acuerdo serán vitales para el respaldo de Trump y, como consecuencia, para la consolidación del cambio de régimen. Es la Argentina posterior a octubre. La que apunta a ser viable. Un horizonte extenso para un país que se juega en cambio el programa entero en cada rueda cambiaria. La historia argentina reciente se explica en parte por esta desproporción.