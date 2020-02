La Piba y el Camionero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020

El rojo es lo único que los une. Pero también puede ser el nuevo motivo que profundice la histórica grieta que los separa. Si bien todavía falta un largo camino para la disputa por el liderazgo en Independiente, el club de sus amores, Patricia Bullrich y Hugo Moyano podrían enfrentarse a finales del año próximo en las elecciones de renovación de la comisión directiva de la entidad de Avellaneda. "No me siento con posibilidades de meterme en el mundo del fútbol, pero me involucraría junto a un candidato opositor a la actual conducción. Desde que lo sacaron a [Javier] Cantero, yo vivo angustiada", dijo ayer Bullrich, al admitir que le gustaría involucrarse en la política de Independiente.

Agallas no le faltan a la exministra de Seguridad para una pelea cuerpo a cuerpo con el líder de los camioneros y actual presidente de Independiente. En 2001 protagonizaron cruces para alquilar balcones. "Vos no te fuiste del país porque te habrá protegido la dictadura. Ustedes lo único que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente desde hace 30 años", le espetó Bullrich, entonces ministra de Trabajo, a Moyano. Y él, que esos días la bautizó "la Piba", no se quedó atrás: "¡Qué te hacés la valiente, ese es el discurso que tenés desde que ponías bombas!".

