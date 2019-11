Solo una pregunta sesgada para Alberto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019 • 04:10

Las viejas máximas, siempre efectistas, suelen tener eficacia mínima. Ya lo sabemos, no todo tiempo pasado fue mejor. Y los enunciados pueden confundirnos. Cambiemos no necesariamente implica que avanzamos (acaba de comprobarse). Todos puede ser sinónimo de pocos y antónimo de unidos (no es un augurio). Y consenso a veces termina significando imposición. Pura casuística política.

Comprarse consignas o pensar que el nombre determina a la cosa puede ser riesgoso. Como el apego a antiguos preceptos.

En Ideas en la ducha, Sebastián Campanario rescata el hallazgo deKarl Duncker, denominado "fijaciónfuncional". Un sesgo mental por el cual con el paso de los años "el conocimiento y la experiencia van sustituyendo a la imaginación" y obturan "lacapacidad de ver cosas distintas".

¿Podría ser una precoz manifestación de "fijación funcional" analizar, a fin de la segunda década del tercer milenio, cartoons de antes de la Segunda Guerra Mundial con categorías del setentismo del siglo XX? Es solo una pregunta, Alberto.