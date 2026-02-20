El comunicado de la Oficina del Presidente tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados: “El fin de la industria del juicio”

Después de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que celebró la votación y afirmó que se trata de “uno de los cambios estructurales que Milei prometió y terminará con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”. El proyecto, en tanto, deberá volver al Senado para convertirse en ley.

“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, declaró el Gobierno.

El Presidente agradeció a los diputados que votaron a favor y a los argentinos por el “esfuerzo” en la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal, y advirtió que la nueva normativa “simplifica y digitaliza” procesos respecto a registración, moderniza licencias y ordena responsabilidad. “Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales”, indicó.

Comunicado Oficial de Presidencia de la Nación

Según el Gobierno, la reforma permitirá que trabajadores y empleadores “planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.

“El Presidente agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”, cerró.

Noticia en desarrollo.