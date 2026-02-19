Paro de la CGT en vivo: servicios y transportes afectados por la huelga este jueves 19 de febrero
El minuto a minuto, las reacciones y declaraciones sobre la medida de fuerza convocada en rechazo a la reforma laboral
- La Confederación General del Trabajo (CGT) estableció un paro general sin movilización para este jueves, cuando se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados desde las 14 horas.
- Se trata de la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei
- La medida de fuerza incluirá la adhesión de todos los gremios del transporte
Reforma laboral: la CGT confirmó un paro de 24 horas para este jueves
Los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron hoy la convocatoria al paro nacional para este jueves, día en el que finalmente tendrá lugar la sesión en Diputados para tratar la reforma laboral del Gobierno. Desde la cúpula de la central obrera marcaron que la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y “va a ser contundente”. Los mensajes sindicales estuvieron cargados de críticas al proyecto oficialista, así como también al desplome de la industria, donde se adjudicó que el abrupto cierre de la histórica planta de neumáticos FATE y sus consecuentes despidos masivos son “parte del fracaso de este programa económico” .
Las líneas de colectivos que por el momento no se adhieren
Estás son las líneas que brindarán servicio por ahora.
Igualmente actualizaremos ante algún cambió.
El servicio será interrumpido de inmediato ante cualquier agresión en alguna de estas líneas avisa @bairesbondis_ar pic.twitter.com/YGMGLq63E9
No habrá vuelos este jueves
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció a través de un comunicado su adhesión al paro convocado por la CGT y expresó: “Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”.
Debate. ¿Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados?
A solo horas de la medida de fuerza. El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a abstenerse de realizar el paro de este jueves
Máxima tensión. La Justicia ordenó desalojar el predio de FATE: los trabajadores dicen que solo se irán si la fábrica reabre
Licencias y descuentos: el camino del “artículo invisible” de la reforma laboral del que ahora nadie se hace responsable
El antecedente de la visita de Villarruel a Fate: tensión con el líder de las protestas y defensa de la industria nacional
Milei avaló una ola de ataques de tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate
Cuándo es el paro general de la CGT por la reforma laboral