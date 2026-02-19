Paro de la CGT en vivo: servicios y transportes afectados por la huelga este jueves 19 de febrero

Los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron hoy la convocatoria al paro nacional para este jueves, día en el que finalmente tendrá lugar la sesión en Diputados para tratar la reforma laboral del Gobierno. Desde la cúpula de la central obrera marcaron que la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y “va a ser contundente”. Los mensajes sindicales estuvieron cargados de críticas al proyecto oficialista, así como también al desplome de la industria, donde se adjudicó que el abrupto cierre de la histórica planta de neumáticos FATE y sus consecuentes despidos masivos son “parte del fracaso de este programa económico” .