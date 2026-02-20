Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar en la reforma laboral
De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay uno solo imprescindible para Luis Caputo, ministro de Economía: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que si bien fue pensado para financiar las indemnizaciones por despido, economistas y opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.
El mensaje de Adorni
Muchas gracias a todos los que trabajaron incansablemente para que la modernización laboral sea una realidad. Fin. pic.twitter.com/dX7AwGqpmE— Manuel Adorni (@madorni) February 20, 2026
Patricia Bullrich: "El 27 es ley"
Palabras de Honor:— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 20, 2026
El viernes 27 es ley Presidente!! 💪🏽 https://t.co/FxDwavFQea
