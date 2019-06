Stan Lee, artista pop: la saga continúa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019

Héroe de la cultura pop, Stan Lee fue para algunos de sus seguidores un personaje a la altura (si no más) de sus grandes creaciones para Marvel: Hulk, Spiderman, Iron Man o cualquiera de las otras criaturas que lo consolidaron como uno de los grandes creadores de la historieta de todos los tiempos. Lee murió en noviembre pasado, a los 95 años, diríase que inesperadamente a juzgar por la vitalidad creativa que mantenía siendo casi centenario. Entre los proyectos en los que trabajó en sus últimos años está A Trick of Light, la novela para adultos que nunca pudo escribir, atrapado como estaba en la creación de personajes y diálogos para el cine, que terminó por darle notoriedad en un público de masas. Lo que no se sabe aún (el volumen llegará a las librerías en septiembre) es si Lee pudo abandonar la jaula de cristal con la que conoció el éxito masivo. En la novela narra la amistad entre un hacker y una muchacha que, tras sufrir un accidente, puede manipular la tecnología; los dos se unen para salvar a la raza humana de una amenaza externa. ¿Novela para adultos o simple golpe de marketing?