Muertos y pobreza, el mejor homenaje, silencio que aturde

Muertos y pobreza

El Presidente encabezó un homenaje en recuerdo de los casi cien mil muertos por coronavirus en nuestro país, lo cual me hizo recordar que él mismo, ya en abril de 2020, decía: “Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina”, y, conforme con su opción, la pobreza en la Argentina aumentó más que ese terrible índice.

Esta circunstancia me hace recordar la conocida frase que pronunció Churchill cuando dijo: “Os dieron a elegir entre la humillación o la guerra, ya aceptamos la humillación y ahora tendremos la guerra”. En el caso de nuestro país, se podría decir: “Alberto Fernández optó por aumentar la pobreza para no llegar a 100.000 muertos, logramos esa tremenda pobreza y ahora también tenemos los muertos”.

Gustavo C. Liendo

DNI 11.956.109

El mejor homenaje

Excelente la entrevista a Santiago Kovadloff en LN+ donde declara que el mejor homenaje a las víctimas del Covid-19 hubiera sido proveerles oportunamente las vacunas que les salvaran la vida. Además, el filósofo reclamó a la oposición que en lugar de confrontar por los cargos se una en la formulación de un proyecto alternativo para gobernar la Argentina y rescatarla del desastre al que nos condenan la ineptitud y corrupción del kirchnerismo.

Luis E. Luchía-Puig

Silencio que aturde

El mundo en general ha vivido algo atípico. Una pandemia que generó mucho miedo, muchas muertes e incertidumbre. Pero mientras los países responsables tomaron el toro por las astas, vacunaron, transmitieron tranquilidad, reactivaron sus economías y pidieron prudencia a sus ciudadanos, en la Argentina se sigue “jugando a la política”. En consecuencia, aquí siguen muriendo personas y se siguen fundiendo argentinos (no son un número). La inflación escala, la pobreza y la indigencia crecen, la educación desaparece a niveles alarmantes, los derechos se restringen y nos caemos del mundo. Sin embargo, el pueblo –en su gran mayoría– se mantiene en silencio. Ese silencio que da miedo, un silencio sumiso. Esta reacción, tan pasiva como llamativa, le otorga “carta blanca” al gobierno de turno para hacerse más fuerte, tomando medidas que en nada ayudan a los argentinos. Avanzan… y siguen restringiendo, prohibiendo y avasallando nuestros derechos constitucionales. Ese silencio –seguramente generado por el miedo infundido– nos llevará lentamente hacia un autoritarismo cada vez más fuerte; del cual, si no reaccionamos a tiempo, seguramente ya no podremos salir.

Despierta Argentina, este silencio aturde y nos está matando.

Joaquín Comas

DNI 26.188.322

Candidaturas

Ante los comentarios, muchos de ellos críticos, sobre las vicisitudes generadas por las candidaturas para las próximas elecciones, especialmente de los partidos de la coalición Juntos por el Cambio, me permito recordarles, sobre todo a las vertientes del oficialismo gobernante y a los periodistas, que los enfrentamientos y disputas son propios de los partidos democráticos y que lo que está sucediendo es sano y razonable, sobre todo si el resultado final refleja la voluntad de los afiliados y simpatizantes. La alternativa es la imposición de los candidatos por la voluntad de algunos dirigentes que, de manera autoritaria, imponen a sus elegidos.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Para la infancia

La revolución cultural avanza de la mano de los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires. El 28 de junio por la noche apareció la Casa Rosada iluminada al frente y los costados con los colores que identifican a la militancia denominada LGTBTIQ+. En cuanto al gobierno de la ciudad, emitió una propuesta muy grave, por cuanto apunta directamente al público infantil. Se trata de una convocatoria de la llamada “Ciudad diversa” para presentar “cómics, podcasts y/o poesía con perspectiva de género LGBTIQ+ para las infancias”. Según la invitación oficial, se considerarán proyectos para “rangos etarios de 0 a 3años, 4 a 7 años y 8 a 12 años”.

Es evidente que no se trata de inculcar a los ciudadanos que desde niños aprendan a respetar a todas las personas en cuanto tales, por su propia dignidad, sino de invadir las conciencias para subvertir los valores y rectos principios, con el propósito de producir un cambio profundo en la sociedad.

Alberto Solanet

Futuro de Vidal

En la edición del jueves pasado se publicó una carta en la que se sugiere que la señora María Eugenia Vidal se postule como primera candidata de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Considero que sería muy inconveniente, ya que el candidato del gobierno aprovecharía su calidad de exgobernadora para atacar los errores de su gestión. Y ella se vería en la necesidad de defenderse. Se desplazaría entonces el eje de lo que se juega en las próximas elecciones y el debate esencial que los votantes merecen. Ese debate es: república o dictadura. Lo que se juega son las mayorías de diputados en el Congreso. Si son mayoría los partidarios de la república, preservaremos la democracia. Si son mayoría los partidarios del actual gobierno, profundizaremos la actual tendencia hacia la autocracia y la destrucción de la autonomía judicial. Y el Gobierno, con mayorías en ambas cámaras del Congreso, avanzaría en sus proyectos de cambios constitucionales y juicio político a los jueces de la Corte Suprema y otros que no garanticen la impunidad de los delitos de corrupción de sus funcionarios y exfuncionarios. Estaremos en camino a los modelos que el actual gobierno reverencia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Alfredo Andreotti

En la Red Facebook

Guillermo Moreno, en un acto a los abrazos, sin barbijo ni distanciamiento

“Este señor sabe a quién desafía en estos actos, lisa y llanamente a sus excompañeros K, no tienen autoridad moral para aplicar ninguna multa, ni siquiera con perjuicio económico”- Román Eduardo Rossetti

“Esto no es política. ¡Es cualquier cosa! Qué tristeza”- Beatriz Veiga

