¿Hasta cuándo vamos a ver a nuestros chicos destruir sus vidas por las drogas sin hacer lo que sabemos que hay que hacer? Nuestro país, nuestra sociedad, vive momentos realmente críticos, muchas veces angustiantes. Y en el tema de la drogadicción está comprobado que hay tres factores que tienen implicancias en el consumo. El contexto, la sustancia y la persona.

Si miramos particularmente el contexto, vemos que difícilmente podría haber condiciones más propicias para estimular el consumo. Pobreza, falta de trabajo, agresivo clima social, enfrentamientos, falta de confianza en las personas, en el sistema y podríamos seguir enumerando aspectos del contexto que hacen que las personas estén tan expuestas a las drogas. Y eso se verifica en la realidad de cada día. Mayor consumo, episodios de extrema violencia, inseguridad. Es como que se ha quebrado el tejido social capaz de contener a una sociedad angustiada y que no ve una proyección motivadora para su futuro y todo esto constituye el contexto, que como lo señalábamos, es uno de los tres factores claves que estimula el consumo de drogas.

Veía por televisión a una señora de un grupo de madres que luchan por sacar a los chicos de la droga cómo pedía angustiada ayuda para poder realizar acciones concretas que permitan orientarlos hacia una vida alejada de la droga y sus consecuencias. Es imprescindible darle a nuestros chicos la convicción de que es posible ser libres, aspirar a una vida en la que el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad sean los pilares de un futuro que valga la pena ser vivido.

En 2009 se aprobó por unanimidad la ley 26.586, que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de drogas. En su artículo primero la ley expresa: “Toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna vivida en libertad y es en la familia y en el ámbito educativo que se deben promover los valores, actitudes y hábitos de vida que permitan desarrollar una verdadera educación para la salud y para la vida”.

En 2013 los presidentes de los partidos políticos firmaron el documento “Lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y el narcotráfico”. En su primer párrafo expresa: “En el centro del problema de la drogadicción está el ser humano y la necesidad de condiciones sociales para el desarrollo personal y familiar como así también la búsqueda del sentido de la vida”. Todos estos instrumentos fueron luego trabajados en el contexto del Consejo Federal de Educación que en 2015 aprobó los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones para que fueran aplicados en todo el Sistema Escolar Argentino desde el jardín de infantes hasta el último año del secundario.

Y entonces ¿qué nos pasa?, ¿no vemos que a diario se cometen horribles delitos por parte de jóvenes drogados? No hay excusas válidas. Estamos preocupados por muchas cosas en plena campaña electoral, pero no se escucha una sola palabra sobre este tema, salvo los horribles crímenes que se cometen a diario. Se realizaron dos debates con los candidatos presidenciales, en ninguno ni siquiera se mencionó este tema que angustia a la sociedad toda. Alguna referencia a Rosario, y nada más. ¿Cómo es posible que no exista la más mínima sensibilidad sobre este tema que angustia y cobra vidas inocentes todos los días? De una vez por todas, ¡ocupémonos! No dejemos que nuestra gente siga prisionera de la adicción a las drogas porque no hacemos lo que sabemos que hay que hacer para prevenir el consumo. Actuemos sobre la demanda.

Es urgente actuar con seriedad, cumplir con la ley y responder a los compromisos políticos asumidos. No sigamos permitiendo que nuestra gente, nuestros chicos, sigan cayendo bajo la esclavitud de la droga.ß

Coordinador Comisión de Prevención Educativa Oprenar