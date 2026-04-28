Por qué Estados Unidos debería ayudar a la Argentina a desarrollar su potencial en minería de cobre

El aumento sostenido de la demanda global de electricidad -y de las redes de transmisión necesarias para abastecer desde centros de datos de inteligencia artificial (IA) hasta crecientes necesidades de refrigeración- está impulsando un fuerte incremento en la demanda de cobre. Esto, a su vez, vuelve a poner el foco en la Argentina y en sus importantes reservas de este mineral en la Cordillera de los Andes. En un momento en que los gobiernos buscan fuentes confiables y diversificadas de minerales críticos, el sector cuprífero argentino representa una gran oportunidad económica y estratégica.

Conocida principalmente por sus exportaciones agropecuarias, la Argentina está emergiendo como una de las nuevas fronteras más prometedoras para la producción de cobre. Si los proyectos actuales avanzan, el país podría producir alrededor de 800.000 toneladas anuales hacia fines de esta década y 1,5 millones de toneladas para 2035. De concretarse ese potencial, la Argentina se ubicaría entre los diez principales productores del mundo.

La existencia de grandes yacimientos concentrados en el noroeste andino y en la región de Cuyo, a lo largo de la frontera con Chile, es conocida desde hace años, pero han permanecido poco desarrollados. Una historia de inestabilidad macroeconómica, controles de capital y volatilidad en las políticas públicas desalentó la inversión extranjera en proyectos mineros de gran escala. Ese panorama está comenzando a cambiar. Los esfuerzos de estabilización macroeconómica del presidente Javier Milei -combinados con el nuevo régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI)- están mejorando el clima de negocios justo cuando la demanda global de cobre se acelera. Junto con la favorable geología del país, estas reformas abren una ventana de oportunidad que no existía hace apenas unos años.

La existencia de grandes yacimientos concentrados en el noroeste andino y en la región de Cuyo, a lo largo de la frontera con Chile, es conocida desde hace años, pero han permanecido poco desarrollados Glencore

Este cambio también genera una oportunidad estratégica importante. A diferencia de otros mercados sudamericanos, Estados Unidos no llega tarde frente a China en la Argentina, especialmente en el sector del cobre. La misma inestabilidad macroeconómica y las distorsiones de política que frenaron la economía argentina también desalentaron las inversiones chinas de gran escala, llevando a esas empresas a enfocarse en países como Brasil y Chile. La Argentina, en cambio, sigue siendo en gran medida un mercado de frontera, donde inversores occidentales -y en particular estadounidenses- pueden aprovechar una excelente relación bilateral entre Buenos Aires y Washington.

Muchos de los principales proyectos de cobre en desarrollo están liderados por empresas mineras occidentales, que suelen ser preferidas por autoridades provinciales y sindicatos debido a que operan bajo estándares más estrictos en materia ambiental, laboral y de transparencia. Esta alineación entre el emergente sector minero argentino y empresas occidentales tiene implicancias estratégicas más amplias. A medida que los minerales críticos se vuelven centrales para la política industrial y la seguridad nacional, los gobiernos prestan cada vez más atención a quién controla las cadenas de suministro. El cobre, al igual que el litio y las tierras raras, forma parte de una conversación estratégica más amplia.

El oficialismo logró aprobar la reforma de la ley de glaciares con una mayoría categórica

Al mismo tiempo, la competencia crece. Las empresas estatales chinas han demostrado una gran capacidad para movilizar financiamiento e infraestructura con rapidez en regiones ricas en recursos, lo que les da ventaja en proyectos mineros de gran escala, donde las empresas occidentales suelen enfrentar ciclos de financiamiento más largos y mayor escrutinio regulatorio. Si el desarrollo del cobre en la Argentina se estanca -ya sea por falta de infraestructura, restricciones de financiamiento o incertidumbre regulatoria-, otros actores inevitablemente ocuparán ese espacio. Para Estados Unidos y sus socios del Grupo de los Siete (G7), la oportunidad es clara: ayudar a la Argentina a desarrollar su potencial cuprífero mientras fortalecen cadenas de suministro transparentes, resilientes y alineadas con altos estándares ambientales y laborales.

A diferencia de otros mercados sudamericanos, Estados Unidos no llega tarde frente a China en la Argentina, especialmente en el sector del cobre

Aprovechar esta oportunidad requerirá superar varios obstáculos, comenzando por la infraestructura. La mayoría de los principales yacimientos de cobre del país se encuentran en regiones montañosas remotas, lejos de los principales puertos y redes energéticas. Desarrollar estos recursos demandará inversiones significativas en rutas y ferrocarriles para transportar el mineral desde zonas de gran altitud hacia los mercados globales. Ya sea atravesando la Argentina hacia puertos del Atlántico o cruzando la cordillera hacia terminales en el Pacífico chileno, será necesario mejorar los corredores logísticos para soportar tráfico industrial pesado.

El suministro energético es otro desafío. Las operaciones mineras de gran escala consumen grandes cantidades de energía, lo que requerirá nuevas líneas de transmisión e infraestructura complementaria. La formación de shale gas de Vaca Muerta ofrece una fuente potencial de energía para estas operaciones, pero será necesario expandir gasoductos y redes de distribución para llegar a zonas remotas.

El financiamiento constituye otro obstáculo relevante. Los proyectos mineros requieren miles de millones de dólares en capital inicial y años de desarrollo antes de comenzar a producir. Las empresas occidentales suelen enfrentar condiciones de financiamiento más exigentes que sus competidores respaldados por el Estado, lo que puede demorar los cronogramas de los proyectos.

La incertidumbre regulatoria también influye en las decisiones de inversión. La Ley de Protección de Glaciares restringe la actividad extractiva en zonas glaciares y periglaciares, áreas que coinciden con importantes reservas de cobre. Actualmente hay iniciativas de reforma en curso: un proyecto para actualizar el marco normativo -que, según algunos críticos, se basa en cartografías desactualizadas y en glaciares inexistentes- ya cuenta con media sanción del Senado y espera tratamiento en la Cámara de Diputados. Si los cambios propuestos logran brindar mayor claridad a los inversores y ampliar la autoridad de las provincias en materia ambiental, podrían contribuir a un desarrollo más responsable del sector minero argentino.

La Ley de Protección de Glaciares restringe la actividad extractiva en zonas glaciares y periglaciares, áreas que coinciden con importantes reservas de cobre Nicolás Marín

Superar estos desafíos requerirá mayor coordinación entre gobiernos, instituciones financieras de desarrollo y el sector privado. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos ya cuentan con herramientas que podrían acelerar inversiones en infraestructura vinculada a la minería mediante garantías crediticias, financiamiento concesional y seguros contra riesgo político.

Al mismo tiempo, Washington debería asegurarse de que su estrategia de minerales críticos incluya a la Argentina. A medida que la administración Trump desarrolla herramientas de política para reducir el control de China sobre las cadenas de suministro -incluyendo el Project Vault del Ex-Im Bank, el Foro de Participación Geoestratégica en Recursos del Departamento de Estado y nuevas prioridades de inversión de la DFC-, la Argentina debería ser un socio prioritario para escalar rápidamente la producción alineada con Occidente. Asimismo, mientras la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos avanza en nuevas herramientas para diversificar cadenas de suministro, debería priorizar la implementación del recientemente anunciado acuerdo bilateral sobre minerales críticos. Además de la minería, Washington debería explorar oportunidades de inversión en procesamiento de minerales, ya sea en la Argentina, en Estados Unidos o donde resulte más conveniente.

La Ley de Protección de Glaciares restringe la actividad extractiva en zonas glaciares y periglaciares, áreas que coinciden con importantes reservas de cobre

Una mayor coordinación internacional también podría ser clave. La creación de un grupo de trabajo específico entre la Argentina y los países del G7 podría enfocarse en infraestructura e inversión minera, identificando cuellos de botella y alineando financiamiento público y privado. Igualmente importante será mantener el apoyo local mediante un diálogo transparente con gobiernos provinciales, comunidades y actores ambientales. Prácticas mineras responsables y marcos regulatorios claros serán esenciales para garantizar que los nuevos proyectos avancen con respaldo social.

La Argentina se encuentra en un momento decisivo. El país cuenta con los recursos, una cartera de proyectos en desarrollo y un creciente interés inversor. Con las políticas y asociaciones adecuadas, podría convertirse en una nueva fuente clave de cobre en un momento en que el mundo lo necesita con urgencia.

Para la Argentina, los beneficios podrían ser significativos. Para Estados Unidos y sus socios, también: apoyar el desarrollo del cobre argentino es una oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro que impulsarán la transición energética global.

* Kezia McKeague es directora gerente en McLarty Associates en Washington, DC, y fellow senior no residente del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

* Geoffrey Pyatt es director gerente senior en McLarty Associates en Washington, DC, y fellow distinguido del Global Energy Center del Atlantic Council.