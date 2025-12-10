Antes que el de OpenAI: dónde están los centros de datos más grandes de Argentina

En las últimas semanas, diferentes gigantes de la tecnología anunciaron inversiones para construir centros de datos en todo el mundo. Es el caso de Amazon en Estados Unidos, que invertirá hasta 50.000 millones de dólares en la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial (IA) e iniciará la construcción de cerca de 1,3 gigavatios de capacidad adicional en centros de datos diseñados para agencias federales. Por el enorme consumo eléctrico de estos centros, se suele medir su tamaño en función de la electricidad requerida para darles vida, porque eso define cuánto hardware -cuántos chips- se podrán instalar allí.

En Brasil, ByteDance, la empresa china que gestiona a TikTok, anunció la construcción de su primer centro de datos en América Latina en Fortaleza, con una inversión de más de 32.000 millones de dólares , con tecnología 100% renovable. En Paraguay, según Telesemana, X8 Cloud invertirá hasta US$50.000 millones para construir lo que sería el mayor data center de IA de Sudamérica.

En Argentina, OpenAI firmó en octubre último una carta de intención para construir un centro de datos con partners locales en la Patagonia que también sería, de concretarse, el más grande de la región por su potencialidad de generar una capacidad de 500 megavatios.

¿Cuál es el lugar de Argentina en el mapa de los data centers? Según un informe de Cushman & Wakefield , América Latina se consolida como una región estratégica para nuevos desarrollos de este tipo. El mercado argentino, en particular, “tiene una oportunidad estratégica si mejora sus políticas, infraestructura y aprovecha herramientas como las zonas francas”, afirma el informe.

Qué provincias tienen centros de datos e en la Argentina

El sur del país tiene características adecuadas para estas infraestructuras por su clima frío y seco, la disponibilidad de energía renovable, el talento humano y las regulaciones poco restrictivas. Además, como indican en el informe, “el país cuenta con diversas iniciativas estatales orientadas a estimular la inversión en tecnología e infraestructura digital, incluyendo los data centers. Desde leyes sectoriales como la Ley de Economía del Conocimiento, hasta herramientas como Zona Franca o el RIGI”.

Según datos del sitio especializado Data Center Map , Argentina es el tercer país de Sudamérica con más centros de datos (42), solamente detrás de Brasil y Chile, que tienen 195 y 67, respectivamente. De los 42, treinta se ubican en Buenos Aires (CABA y AMBA) y solo uno es Tier III Compliant y carrier neutral, es propiedad de SkyOnline y está ubicado en el centro porteño.

En un mercado fragmentado, SkyOnline es una empresa a observar porque opera bajo criterios internacionales y mantiene certificaciones imprescindibles. Su caso es representativo para entender qué significa operar un data center de nivel comercial completo en un país donde la infraestructura es heterogénea.

Daniel Fiorda, COO de SkyOnline, explica que “SkyOnline es Carrier Neutral, que significa que trabajamos con cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones, no hay preferencia por ninguno en particular en nuestro Telcroom (sala específica que contiene lo necesario para conectar los servicios externos e internos a la red local). Tier 3 Compliant significa que nuestras instalaciones tienen múltiples rutas de alimentación y refrigeración, lo que nos permite hacer mantenimiento rutinario sin interrumpir los servicios. Además, contamos con lo que se conoce como “sistemas redundantes”, lo que garantiza la continuidad operativa en caso de fallos. En caso de que falle el sistema principal, se activan otros de respaldo que recuperan las copias de seguridad para comprometer contratos bajo alta disponibilidad”, explica.

La empresa es un proveedor “bespoke”, que indica la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada cliente en lo que a personalización de servicios se refiere.

Con respecto a la propuesta del data center de OpenAI, desde SkyOnline dicen que “una inversión de esta magnitud supone la generación de muchos puestos de trabajo en la etapa de construcción, tanto del centro de datos como en la red de soporte externa (comunicaciones, energía, construcciones, etc), y luego en el estadío de operación, en dónde se requiere personal calificado específico. Por otra parte, es un aporte económico de valor agregado puro, por lo que no solo impacta en el mercado interno de trabajo sino en las exportaciones del país. Más teniendo en cuenta que el sector de la economía del conocimiento en Argentina tiene un potencial exportador de US$30.000 millones, según el último informe de Argencom”.

Con respecto al uso de energía, Fiorda argumenta que “en nuestra industria asumimos que nuestros generadores son la fuente primaria de energía que determina nuestra disponibilidad y que siempre está disponible. Usamos la red pública por una razón económica. Hoy generar un KWh es mucho más caro que comprar un KWh. No obstante, la energía generada en los últimos 12 meses fue menor al 1% de toda nuestra energía consumida. Si bien el número es exiguo, nuestros equipos están disponibles para generar más energía en caso sea necesario por algún faltante y su costo está contemplado”.

Impacto ambiental

En lo que a impacto ambiental se refiere, desde SkyOnline dicen que entre las cuestiones a tener en cuenta hay que analizar si tendrá uso intensivo de agua, firma de ruido (qué clase e intensidad de emisiones de ruido se esperan), vibraciones en el suelo, la red vial de acceso, el impacto sobre las redes locales de servicios (agua, desagües y electricidad), contaminación visual, entre otras cosas. Cada provincia o ciudad tiene su zonificación con sus actividades permitidas y los impactos máximos tolerados. “En el caso de lo anunciado por OpenAI todo indica que sería en la zona patagónica. Es un muy buen lugar por el vasto espacio físico disponible, la cercanía a diversas fuentes de energía y agua. Sin embargo hay que evaluar ambientalmente la viabilidad de ese proyecto en esa zona geográfica”.

Qué regiones tienen la mayor cantidad de centros de datos en el mundo

Una infografía publicada por Visual Capitalist en 2025, basada en datos de Statista, muestra una distribución de centros de datos que redefine la geografía del poder digital. Estados Unidos alberga casi el 38% de las instalaciones globales y Europa cuenta con aproximadamente 3500. Más que un mapa, esta distribución geográfica indica la dirección que está tomando la economía de los datos.

Argentina tiene condiciones naturales favorables, talento técnico y proyectos que buscan reposicionar al país en el mapa digital. El problema tiene que ver con la infraestructura eléctrica limitada, conectividad internacional concentrada y un ecosistema regulatorio que avanza más lento que la demanda. Las grandes inversiones ven una oportunidad, pero también una brecha. El país está en el radar por potencial, pero no por madurez.

De hecho, en Chubut hay al menos dos empresas de data centers interesadas en montar sus infraestructuras en este territorio argentino. Por otro lado, su gobierno provincial acaba de respaldar un proyecto presentado por Ingenieros Argentinos Asociados (IAA) donde se contempla el establecimiento de centros de datos abastecidos en un 100 por ciento por energías renovables.