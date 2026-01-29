LA NACION

Reírse más

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONJoaquín Garau
Miembros de los Payasos en Folie vestidos de payasos posan durante el 48º Festival Internacional de Circo de Montecarlo en Mónaco el 23 de enero de 2026. (Foto de Valery HACHE / AFP)
Miembros de los Payasos en Folie vestidos de payasos posan durante el 48º Festival Internacional de Circo de Montecarlo en Mónaco el 23 de enero de 2026. (Foto de Valery HACHE / AFP)VALERY HACHE - AFP

Hay bancos para sentarse a esperar todo tipo de suertes. Jugadores que aguardan ansiosos el momento de entrar por primera vez a la cancha; actores suplentes que saben que alguna vez tendrán su noche soñada regada de aplausos; y hasta clowns, tal cual es su nombre formal en el ámbito artístico, que esperan la orden para saltar a escena durante el 48° Festival Internacional de Circo de Montecarlo. Se trató, una vez más, de un encuentro que reúne a toda esa troupe guardiana de aquellas viejas tradiciones de carpa, maquillaje y malabares. Aquellos artistas itinerantes que llevan al hombro su talento y, también, a sus familias, a sus mascotas y a sus vidas, apretadas en una valija, con la simple misión de alegrar al público, con un traspié ensayado o con un truco de magia sacado de la galera. Tan sencillo que divierte. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Por Joaquín Garau
Más leídas de Opinión
  1. Cartas de lectores: Avión de EE.UU., acero indio, imputabilidad
    1

    Cartas de lectores: Avión de EE.UU., acero indio, imputabilidad

  2. Consignas de alto impacto que parecen buscar más votos que soluciones
    2

    Consignas de alto impacto que parecen buscar más votos que soluciones

  3. Maquiavelo está más vivo que nunca
    3

    Maquiavelo está más vivo que nunca

  4. El discurso político y los disparates
    4

    El discurso político y los disparates