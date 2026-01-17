A planchar el mameluco: se casa Lali

Ah, pero qué semana nada qué ver con nada. Fue un popurrí de noticias que se multiplicaron sin control por cualquier lado. Como los carpinchos. Y para poder repasarlas rápido hay que acelerar pero no mucho, porque si no se puede terminar como Eugenia Rolón, la novia del exasesor libertario Iñaki Gutiérrez, que salió a manejar sin tener registro y dio positivo en el test de alcoholemia. El Ministerio de Transporte bonaerense la sancionó y no podrá sacar la licencia por 75 años. Quizás para ese momento ya se le haya ido el 1.89 de alcohol en sangre, pero esperemos que mucho antes de eso haya recapacitado.

Entonces, paciencia. Hay que pisar un poco el freno y darle lugar a la renovación, como hizo el Presidente, que le hizo caso al Feng Shui y empezó el año con cambios: se mudó dentro de la Quinta de Olivos al “cuarto donde guardan las herramientas”. El resto del predio les queda a los carpinchos: van a cuidar la casa hasta que Milei termine con una agenda super apretada. Primero se tomó el trabajo de lanzar sus redes sociales en inglés, así que hay expectativa total entre los vecinos de José C. Paz por ver cómo traducen “zurdos de mier…”, “mandriles” y “la casta tiene miedo”. Después viajó a Paraguay a firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y luego va a Suiza a participar del Foro de Davos.

Pero lo fuerte va a pasar cuando Milei vuelva de raje a probarse el traje para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (el dress code dice: “Formal o en mameluco de YPF”). Y si bien varios famosos ya se ofrecieron a cantar en el casamiento, por favor, Lali, te lo piden todos los argentinos: invitalo a Milei y dejalo cantar una o dos canciones (las que más quiere la gente son “Kuka Tira-Piedra” o directamente “Hola a todos, yo soy el león”). Es más: se puede hacer una mesa con Lilia Lemoine, Adorni y los carpinchos. Nada, es una idea Lali, pensalo. De todas formas, si Milei no llega a ir seguro manda un regalo, así que si recibís el libro Teoría macroeconómica de la Escuela Austríaca para crecimiento con y sin dinero ya sabés de quién es.

En paralelo, toda la semana estuvo marcada por las noticias que llegaban desde la Costa Atlántica. Primero, el triste clásico de todos los años: un accidente en La Frontera, la playa de Pinamar donde van todos con las 4x4, los cuatriciclos y los UTV, dejó a un nene en grave estado. Para los que no conocen la zona, es un lugar con mucho espacio, cero control y poca patente al día. No se usa ni cinturón de seguridad ni cerebro.

Hubo más: en Mar Azul, los churreros se agarraron a las piñas con los vendedores de licuados; y en Mar Chiquita, una ola intempestiva dejó un muerto, asustó a los turistas y, aunque usted no lo crea, el gran testigo de todo fue Matías Alé, que estaba haciendo una nota promocionando su obra de teatro cuando el mar creció de repente (sí, Matías Alé tiene una obra de teatro).

También hubo otras cosas que si usted no las vio es porque tuvo la suerte de que se le cortara la luz para que pudiera disfrutar la ola de calor en familia, sin la distracción del aire acondicionado. Por eso quizás no se enteró de que llega, a pedido del público, “La Derecha Fest” a Mar del Plata. Hasta Milei ya lo empezó a promocionar. Para los que no lo saben, vendría a ser como el camping anticapitalista que organiza la izquierda pero con algunas diferencias. Por ejemplo, hay estacionamiento libre y gratuito para los que van en auto (no es el caso de la novia de Iñaki Gutiérrez).

Así que si usted anda por La Feliz el 27 de enero y quiere un plan más allá de la playa, el mar y los vendedores ambulantes a las piñas, puede disfrutar de una charla sobre dolarización y superávit fiscal. El evento también contará con “La Derechita Fest” con actividades para los niños. Tendrán la posibilidad de pintar su propia reforma laboral o escribir su propio decreto para modificar la SIDE. Los pequeños que mejor lo hagan serán invitados al casamiento de Lali; los peores serán privatizados.

A todo esto: ¿qué pasó con Venezuela? Trump es como esos hombres que no saben estar solos y terminan una relación y entran en otra (conflictiva, obvio). Después de su amor de verano con Caracas entró en un affaire con Teherán. La situación de Irán es tan caótica que hasta a Maduro le parece mucho.

Básicamente, Trump se desentendió del día a día de Venezuela y la relación con Delcy Rodríguez funciona como la de un hijo adolescente con los padres: le escribe para pedirle algo. Y la flamante presidenta interina venezolana actúa como todos cuando Windows empieza a poner un cartel de actualización atrás del otro: le dice que “sí a todo”.

Mientras tanto, María Corina Machado visitó a Trump en Washington y le entregó su medalla del Premio Nobel. Fue como el Chiqui Tapia dándole la copa a Rosario Central. La señora está tan desesperada por el reconocimiento de Trump que también le llevó KitKats del freeshop y, si hace falta, dijo que cantará en el casamiento de Lali. ¿Se sabrá la de “Kuka-tira piedras”?