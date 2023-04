Se acerca la hora del “Tinder del poder”

escuchar

Mientras trabaja para que la humanidad desembarque en Marte y que los vehículos sin conductores no atropellen a nadie por las rutas del mundo, Elon Musk parece tener un ojo puesto en la Argentina. ¿Es sólo una cuestión de temor al avance incontrolable de la Inteligencia Artificial (IA) lo que mueve al hombre fuerte, aunque controvertido, de Twitter o está pendiente de la agenda electoral criolla? Curiosamente, esta última semana firmó junto con más de 1100 especialistas en tecnología del mundo un documento para que haya “seis meses de vacaciones” en el entrenamiento de las herramientas de IA porque puede implicar “irreparables daños para los seres humanos”.

Si esa tregua se aplicara desde hoy, los seis meses concluirían en octubre. Es decir que estarían incluidos casi todos los turnos electorales de la Argentina. Quizás Musk entendió que por aquí se vienen tiempos marcados por la inteligencia emocional, esa que hace fracasar hasta al más avezado de los encuestadores que, con el resultado de las urnas, trata de explicar sus pronósticos anticipatorios. Siempre la argumentación pasa por la “emocionalidad de los votantes”.

De aquel “que se vayan todos” de 2001 a la actualidad, lo unívoco es que se quedaron todos y se sumaron muchos, igual de ineficientes y caprichosos. Y todos se desvelan en seducir electores. ¿Será que buscan convertir a las urnas, aún con boleta sábana y en papel, en el Tinder del poder? A los candidatos se les perdonan las defecciones pasadas, echando un manto de ensoñación que no se le perdonaría a ningún “novio/a/x/e” [permítaseme la licencia para evitar cuestionamientos de género]. No se los mide por su desempeño pasado, ni por sus arrebatos y, mucho menos, por sus promesas de campaña. Se espera a la gestión para confirmar lo que se sabe antes de meter el sobre en la urna: que no serán útiles para la faena.

Si la Inteligencia Artificial manejara las decisiones del Estado, es probable que no sufriríamos los traspiés actuales; pero sería todo muy aburrido. Por eso el asesor de la Pastoral Social de Córdoba intenta despabilar de la ensoñación a la inminencia del “Tinder del poder”. “Todos llevamos a nuestros ámbitos los que somos”, dice el sacerdote Munir Bracco, quizás para que los votantes imiten a Elon Musk y se tomen un “recreo”, pero de la inteligencia emocional, para elegir con menos pasión y más razonamiento el próximo liderazgo.