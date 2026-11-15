Se fue el milagro

Nunca un Papa había hecho tantos milagros en tan poco tiempo en la Argentina. Por unos pocos días, Milei dejó de vociferar, oficialismo y oposición se derrocharon dulzura mutua y Grabois se puso un traje.

Tanto se amigaron para las fotos que se olvidaron de revisarse los bolsillos a la salida de las misas conjuntas.

Fue muy emotivo verlos a todos juntos –salvo Cristina, por razones de fuerza mayor, claro- cerca de León XIV, expiando culpas y purificándose mediante el “sacrificio” de la aceptación del otro. Maravilloso acto de contrición pública frente a un Papa discreto y afable que, sin embargo, no dejó títere con cabeza.

Resultaron enternecedoras las miradas fraternales y los saludos de la paz. Esos gestos, sumados al silencio inusual de calles cortadas y a centenares de miles de personas caminando lenta y ordenadamente, constituyeron una imagen cuasi paranormal. Semejante piquete pastoral y ningún incidente.

Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares; jueces, fiscales, abogados y pinches; dirigentes sociales, patronales, representantes del sector gremial y trabajadores (que, como se sabe, estos últimos no siempre coinciden en el esfuerzo); líderes religiosos y ciudadanos de a pie, como se suele decir y porque, esta vez, no quedaba otra.

¿Y el lenguaje corporal? Cuánto respeto. Es cierto que uno podría dudar de si se trataba de sumisión y devoción cristianas o de contención muscular para no luxarse una vértebra. Se vienen elecciones y hay que cuidar hasta el último cartílago, a fuerza de resultar sacrílego. Disculpe la rima interna, querido lector.

Una de las cosas más tiernas fue reparar en las miradas de algunos personajes buscando las cámaras. En primer lugar, las del Vaticano, que dan más chapa porque son transmitidas al mundo, aunque haya que anoticiar al mundo de los nombres de los “figureti” criollos. Las había de todo tamaño y color. Qué lucha libraron algunos entre inclinarse frente al credo y girar la cabeza buscando la lente cual Linda Blair en El exorcista. Va otro pedido de sentidas disculpas, pero se imponía la comparación.

Sin dudas, León XIV nos ha regalado un momento incomparable. Listo. Se nos fue el milagro. Volvemos al felino criollo, que por cierto no es el primero en comandar el barco. Ya tuvimos un gato y así nos fue. El problema, como en la película de Disney es qué papel jugarán aquí las hienas, Scar, Mufasa y Simba. Ellos definieron su batalla en la película El rey león, de 1994. La nuestra se libra el año próximo.