Simpatía por los Therians

El gran responsable de todo esto es un inglés de 82 años. Él, junto a otros músicos psicodélicos, fundó una banda de rock llamada Rolling Stones y dio lugar a una serie de movimientos infinitos que tienen repercusiones hasta hoy.

Pese a la distancia, el paso de los años llevó al crecimiento de los hijos pródigos: los Rolingas, que tuvieron su inicio en algún lugar muy poco claro de la década del 80. Era un grupo simpático que se entregaba a pasiones simples: escuchar a los Rolling Stones, bailar hasta el infinito Satisfaction y tomarse una cervecita de litro. Flequillos, polainas, remeras con la lengua rebelde y camperas de jean eran los accesorios imprescindibles para esa banda de fanáticos que, hasta la llegada de la agrupación madre, se refugiaron en Los Ratones Paranoicos y Viejas Locas.

Fue en 1995 cuando tuvieron su bautismo de fuego “stone”, cuando la banda inglesa pisó suelo argentino, se dio el gusto de sacarse la foto con Carlos Menem -quien se autodenominó “el quinto stone”- y arrasó en cinco shows que hicieron temblar River.

Esas noches delirando con Start me up llevaron a los rolingas a amarse entre ellos hasta dar lugar a lo impensado: un sinfín de tribus urbanas como nunca se habían visto. Por eso, cuando los Stones volvieron en 2006, su público juvenil ya no tenía el flequillo, los jeans ya no estaban tan rotos y las zapatillas de lona habían sido reemplazadas por un calzado más cómodo. Y en casa, esperando por el regreso de los padres, aguardaba cada una de las nuevas generaciones.

En algunas casas había Floggers. Flequillo como sus padres (pero para el costado), chupines abrillantados y un pasito de baile muy lejano a Brown Sugar: los Floggers se refugiaron en las escalinatas del shopping Abasto y aprovecharon como nadie el Fotolog, aquella primera red social masiva que llegaba a la Argentina. Se pasaban tardes enteras firmando muros, posteando fotos y dejando mensajes como: “Pasé, pasate” o “Priiiii”.

En esa familia estaban los emos, que eran lo mismo que los Floggers pero tristes. Vestidos de negro, medio parientes de los Darks pero más existencialistas, se escondían en la galería Bond Street. Ahí también estaban los Góticos, escuchando las canciones de The Cure y soñando con un romanticismo del estilo Tim Burton. Como si fuera poco, todos se cruzaban con sus primos: los Otakus, que eran algo así como los Floggers pero fanáticos del animé japonés.

Para cuando todos se dieron cuenta, la reunión familiar estaba siendo musicalizada por los hijos de los cumbieros: los Wachiturros. El tiempo pasó entre cada paso tirado y todos fueron cruzándose por la vida. Los Floggers, los Emos, los Góticos, los Otakus, algún Rolinga tardío y hasta algún Hipster incipiente se mezclaron en boliches, viajes de egresados y noches perdidas sin que nadie se percatara de que una nueva tribu urbana estaba naciendo.

Así fue que la puerta se abrió y aparecieron los Therians, que si bien tienen nombre de casa de sushi de Palermo, son una tribu urbana de humanos -las cosas que hay que aclarar― que se identifican con los animales. Entonces usan máscaras de perros, de gatos, de leones y caminan en cuatro patas por las veredas del Barrio Chino de Belgrano. O sea, lo que haría todo el mundo en esa situación.

Pero como todo fenómeno nuevo que aparece, vino acompañado de críticas y cuestionamientos: ¿por qué hacen eso? ¿es normal? ¿trabajan, estudian? Sin embargo, a nadie se le ocurre cuestionar al verdadero culpable de todo esto, a ese rockero de 82 años que, en 1962, desató una fiebre incontrolable que dio lugar a un sinfín de seguidores fieles y que, aún hoy, aunque estén oxidados, todavía encuentran cinco minutos a la semana para tomarse una Quilmes de litro y subirle el volumen a You Can’t Always Get What You Want.