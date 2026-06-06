Una picardía haber disuelto el Inadi. Milei hubiese denunciado esta semana que lo discriminan por ser un audaz reformador. Lo discriminan, le hacen bullying y hasta armaron una conspiración para voltearlo. ¿Quiénes? Propios y ajenos: la movida involucra a indeseables de los más distintos pelajes. Mi ángel, él tratando de enderezarnos, y nosotros, volviéndolo loco. La injusticia clama al cielo. Estoy tan mal que tengo dos planes: proponer la reapertura del Inadi o salir a vengarlo con mis propios puños. OK, mejor intentar con lo del Inadi.

La peor agresión es este bolonqui con Verónica Michelli, a la que Kari vetó para jueza por ser cuñada de Hugo Alconada Mon. Compañero del diario, con HAM, hambriento de fama, no me hablo desde el 10 de diciembre del 23. Todo bien mientras investigaba a los kukas, pero cómo va a meterse con los Milei, los Adorni, los Menem, que apenas buscan un sustento para cuando ya no vivan del Estado. Es decir: la única explicación de que el pliego de Michelli, con semejante parentesco, o prontuario, haya llegado al Senado es que se trata de una sublevación; un intento de golpe. Era ella o Javi, y a Javi, con Kari comiéndole la cabeza, no le tembló el pulso. El Senado, animado por la insubordinación de Pato Bullrich, hizo caso omiso al veto y anteayer aprobó el pliego por indignante mayoría. Ahora falta que el Presi firme el decreto. Presi, firme. Por favor, firme. Digo, manténgase firme en sus convicciones.

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De no hacerlo, deberá vérselas con su hermana. Peor que un golpe de Estado.

Pato Bullrich le explicó al Pelu por qué se oponía al veto. “Objeción de conciencia”, adujo. “¿Y eso qué carajo es?”, preguntó él, más familiarizado con la lógica implacable de los números que con la ciencia abstracta del deber ser.

Pato, Michelli y los senadores no son los únicos con vocación destituyente. El conflicto entre la banda de Santi Caputo, Los Caputines, y la de Kari, Los Tarotistas (los libros de historia hablarán de “la guerra de las cajas”) es otro conato contra Javi. Porque él, libérrimo libertario, no interviene en las hostilidades: laissez faire, laissez passer. Y lo que recibe a cambio es que lo pongan en el medio de la balacera. ¡Hacen blanco en él! ¿Cómo es posible que Martín Menem, general tarotista de tres estrellas, y el Gordo Dan, ayatollah entre Los Caputines, lo traten de inútil? Aquel, escondido en una cuenta de X, y este, a micrófono abierto. Cuánta paciencia la del Pelu para soportar ser bardeado por los que comen de su mano. Hasta que un día se canse y responda con el castigo más letal: mandarles a Alconada Mon.

Filtraron tres escándalos en tres días: como para no sospechar de manos aviesas

Nadie me quita de la cabeza que otros episodios de estas horas forman parte de la conjura. Vaya secuencia. Un día tiraron lo de Facundo Leal, funcionario recontra sospechado de Alberto Fernández al que Milei, con la idea de regenerarlo, lo hizo presidente del ente que regula los aeropuertos. En allanamientos a sus muchas y muy lujosas propiedades le encontraron drogas de todas las formas y colores, un arsenal para espionaje y más de 2,5 millones de dólares, además de pesos argentinos, uruguayos, mexicanos, colombianos, reales brasileños, euros y chelines tanzanos. “¡Leal no es nuestro! –se atajó Javi–. Nunca ahorramos en chelines tanzanos”. Ya era tarde: los medios, cuándo no, se hicieron un festín con la saga de este “funcionario de Milei”, cazado sin haber concluido su proceso de regeneración. Un día saltó esto y, al día siguiente, lo de Gerardo Boschin, presidente de Trenes Argentinos hasta enero, otro albertista de cultura kirchnerista adoptado con fines altruistas por la administración mileísta. De él se supo que, siendo gerente de compras en Trenes, firmó contratos por casi 2 millones de dólares sin licitación. Después de autorizar la primera orden de compras le apareció en la puerta de su casa una camioneta Volkswagen Highline. “¡Boschin no tiene nada que ver con nosotros! –reaccionó Karina–. En 4x4 preferimos la Hilux”.

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Sumado lo de Michelli, tres escándalos en tres días: como para no sospechar de manos aviesas. Odio sentirme conspiranoico, pero todo esto pasa en momentos en que el Gobierno logra bajar la inflación, acumula reservas y perfora el piso de los 500 puntos del riesgo país. Y cuando por fin le encuentra la vuelta al caso Adorni: van a responsabilizar a su mujer, Bettina, gastadora compulsiva.

Mañana es el Día del Periodista. El juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, se adelantó al festejo: pidió sancionar a los jueces que hablen con la prensa. Lo entiendo: fue gente de Tribunales la que buchoneó que había celebrado su cumpleaños en la quinta en Pilar de dos grandes amigos de la familia: Tapia y Toviggino. Por su “irreductible defensa de la libertad de expresión y de prensa”, Juan Carlos Maqueda, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, recibió anteayer de la Academia Nacional de Periodismo, que representa al 95% de los colegas, la Pluma de Honor.