Tratado internacional o acuerdo ejecutivo con el FMI

Los tratados en el derecho argentino son negociados, firmados y ratificados por el Poder Ejecutivo. Adem谩s, se requiere que aquellos tratados sean aprobados por el Congreso. El presidente autorizado por el Congreso a ratificar el tratado puede entonces ponerlo en vigor en el orden internacional (art. 86 inc. 14 C.N.).

En Estados Unidos se requieren dos tercios del Senado para la aprobaci贸n y la validez del tratado. Ni la Constituci贸n de Estados Unidos ni la nuestra prev茅n acuerdos ejecutivos sin intervenci贸n del Congreso. Pero en ambos ordenamientos se ha establecido una reiterada pr谩ctica de los acuerdos ejecutivos.

Despu茅s de la reforma de nuestra Constituci贸n de 1994, los tratados prevalecen sobre las leyes. Pero la reforma nada dice sobre los acuerdos ejecutivos. Las cartas de los ministros de Econom铆a y los presidentes del Banco Central al director general del FMI se han celebrado en el pasado como acuerdos ejecutivos. El acuerdo Lavagna-K枚hler fue celebrado en 2003 despu茅s de la reforma constitucional de 1994. Por eso no se realiz贸 un tratado internacional con intervenci贸n del Congreso. Se celebr贸 un acuerdo ejecutivo por el presidente sin la intervenci贸n del Congreso. Otra cosa es que el Congreso hubiese estado informado, pero fuera del tr谩mite de negociaci贸n de un tratado internacional. Formalmente el Congreso no particip贸 en los acuerdos, pese a las normas constitucionales respectivas.

No sabemos si en el futuro ser谩 celebrado un tratado internacional con intervenci贸n del Congreso o se dar谩 una autorizaci贸n legislativa seg煤n la ley 27.612 y se har谩 un acuerdo ejecutivo sin intervenci贸n del Congreso, como se hizo ya vigente la reforma constitucional de 1994. En suma, la autorizaci贸n del Congreso puede conferirse separadamente del acuerdo ejecutivo. Hay dos v铆as de acuerdo. Un tratado internacional o un acuerdo ejecutivo previa autorizaci贸n del Congreso, expresi贸n de un apoyo pol铆tico general.

En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt convirti贸 los acuerdos ejecutivos en los instrumentos m谩s frecuentes de las relaciones exteriores. Si bien la Suprema Corte de EE.UU. nunca equipar贸 expresamente los tratados a los acuerdos ejecutivos, en el caso United State vs. Pink (1942) rechaz贸 los argumentos a favor de la intervenci贸n del Congreso. 驴Puede un acuerdo ejecutivo modificar una ley del Congreso de Estados Unidos? Es dudoso. En nuestro pa铆s un acuerdo ejecutivo no puede modificar un tratado internacional con intervenci贸n del Congreso ni tampoco una ley nacional federal o com煤n.

驴La Constituci贸n de nuestro pa铆s limita las materias que podr铆an ser objeto de acuerdos ejecutivos? Es un asunto muy delicado, pues de ese modo se suprimir铆a el control legislativo de los llamados acuerdos ejecutivos.

La pr谩ctica pol铆tica se orienta a favorecer los acuerdos ejecutivos. Los jueces suelen deferir a la rama pol铆tica los asuntos concernientes a las relaciones exteriores. En EE.UU., ver la sentencia de la Suprema Corte Dames Moore vs. Reagan (1981). Sin embargo, la Suprema Corte, en el caso Reid vs. Covert (1957), anul贸 un acuerdo ejecutivo que permit铆a procesos criminales de dependientes civiles de personal americano en tribunales militares en el extranjero.

En los acuerdos secretos sobre bases militares en Espa帽a y en la Guerra de Vietnam se intent贸 limitar los acuerdos ejecutivos en los 70. Pero tanto Nixon como Ford y Carter celebraron acuerdos secretos sobre Vietnam del Sur, Sina铆 y desarme. El affaire Ir谩n-contras fue otro asunto conflictivo. El presidente de EE.UU. ha ampliado su poder con los acuerdos ejecutivos. Puede verse la autorizada obra de Louis Henkin Foreign Affairs and the Constitution, de 1972.

La historia de los acuerdos entre nuestro pa铆s y el FMI muestra tambi茅n una primac铆a presidencial. La ley 27.612 dispuso que toda 鈥渙peraci贸n de cr茅dito p煤blico realizada con el FMI y sus ampliaciones de montos requerir谩 una ley del Congreso鈥. El art. 1 de la ley 27.612 limita la emisi贸n de deuda en moneda extranjera sometida a la ley y jurisdicci贸n extranjeras. Las disposiciones de la ley 27.612 pueden considerarse normas internacionalmente imperativas (art. 2599 del C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n).

Adem谩s de estas cuestiones de procedimiento, la ley 27.612 presenta una delicada problem谩tica de fondo. Es necesario determinar su 谩mbito de validez temporal. El pr茅stamo con el Fondo es anterior a la ley. Su art. 2 se aplica a los pr茅stamos futuros del Fondo, as铆 como 鈥渁 cualquier ampliaci贸n de montos鈥︹. No se trata en estas negociaciones de ninguna 鈥渁mpliaci贸n de los montos鈥, al menos hasta ahora. De modo que la ley 27.612, en rigor, no es aplicable al pr茅stamo ni a su renegociaci贸n, no es una 鈥渁mpliaci贸n de montos鈥. En segundo lugar, hay que estudiar su alcance espacial propio del derecho internacional privado.

Si el pr茅stamo est谩 sujeto a una ley y jurisdicci贸n extranjeras (arts. 2650 y 2651 C. Civ. y Com. Nac.), solo se aplicar铆a la ley 27.612 si el juez extranjero la aplicase, lo cual es dif铆cil respecto de normas internacionalmente imperativas extranjeras, como son las de la ley 27.612 (art. 2599 C. Civ. y Com. Nac.). No invalidar铆an un pr茅stamo sujeto por las partes a su ley propia por la inobservancia de la posterior ley argentina 27.612. Tampoco una ampliaci贸n del monto. Tratar铆an el pr茅stamo como un acuerdo ejecutivo y no como un tratado internacional. En principio, en jurisdicci贸n extranjera, los jueces no aplicar铆an la ley 27.612.

Si esa revisi贸n se dilatara considerablemente, 驴podr铆a el presidente aprobar un acuerdo ejecutivo con el FMI necesario en 鈥extreme economic emergence鈥 (Home Building SC and Loan Association, US 398 (1934), extremo que puede darse con la mitad del pa铆s en la pobreza? Si el presidente celebra tal acuerdo, 驴podr谩 el Congreso anularlo?, 驴podr谩 declararlo inconstitucional la Corte? Normalmente, el presidente tiene la 煤ltima palabra en la conducci贸n de las relaciones exteriores. Pero el poder del presidente hoy podr铆a estar condicionado.

驴Le teme el poder al ajuste? Le atribuye la 煤ltima derrota electoral. Hay quienes temen que el acuerdo con el Fondo equivalga a una agon铆a pol铆tica. El remedio m谩s temido. Un ajuste en 茅poca de crisis podr铆a acarrear una pobreza a煤n mayor. 驴Qu茅 ser谩 de nuestros pobres votos? Es verdad que el acuerdo con el Fondo podr铆a significar un ajuste m谩s all谩 de 2023. Pero ah铆 est谩 el punto de mayor dolor: el gobierno quiere permanecer鈥 indefinidamente. La cuesti贸n deber谩 ser estudiada mucho m谩s detenidamente por el Presidente, los legisladores y sus consejeros.

Pese a su aislamiento, nuestro pa铆s no es ajeno a los avatares de la pol铆tica internacional. Los grandes socios del Fondo contemplan hechos de dif铆cil armonizaci贸n: la presidencia de la Celac, la Uni贸n Europea, China, Biden鈥 El FMI pide 鈥渞eformas estructurales鈥. 驴Podr谩 prometerlas el Gobierno? Otra vez el terror pol铆tico al ajuste causal de la derrota electoral pasada. Para el Gobierno, el ajuste equivale a la derrota. 驴Con qu茅 nivel de ajuste podr谩 haber acuerdo con el Fondo? La Celac firm贸 un convenio con China que incluye cuestiones militares鈥

La reuni贸n Blinken-Cafiero produjo un resultado crucial: la Argentina debe ejecutar 鈥渦na fuerte pol铆tica econ贸mica que haga volver a crecer al pa铆s鈥. Nuestro pa铆s, siguiendo los resultados de aquella entrevista, pidi贸 a Rusia detener al iran铆 sospechoso del atentado a la AMIA. 驴C贸mo armonizar谩 ese pedido con el controvertido 鈥渢ratado con Ir谩n鈥? Considerando la falta de justicia en la AMIA, 驴podr谩 tener esa inoperancia judicial alguna consecuencia sobre el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional? En este contexto, como sosten铆a Wittgenstein, 鈥渓o que no puede decirse es m谩s importante que lo que puede decirse鈥. 驴Permitir谩 la oposici贸n al Gobierno celebrar un acuerdo liviano?

Expresidente de la Corte Suprema. Profesor ordinario de la UBA (1971-2021)