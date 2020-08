Reseña: Chernóbil 01:23:40, de Andrew Leatherbarrow

Fuente: LA NACION

Una singular visita a Chernóbil

La literatura de las últimas décadas ha reconvertido un término, "híbrido", que en tanto adjetivo cristalizaba hasta entonces características negativas, dotándolo de cualidades que en rigor resultan para las artes poco menos que imprescindibles. La "literatura híbrida" no es la que no se decide, aquella a la que le falta sustancia para terminar de convertirse en algo, sino una que no se deja encasillar: la obra incómoda de autores como W. G. Sebald, Edgardo Cozarinsky o Édouard Levé, que exige ser abordada sin mapas ni reduccionismos.

Libros como el del escocés Andrew Leatherbarrow a propósito de la tragedia de Chernóbil, no obstante, recuperan a su pesar las connotaciones fallidas de la hibridez en el modo en que sus dos ejes principales actúan -quizá por falta de oficio- contra sí mismos. Chernóbil 01.23.40 -el título alude a la hora exacta en que explotara el reactor 4 de la central nuclear soviética- es un libro partido en dos, en el que el todo es bastante menos que las partes.

Aunque la extensa introducción respecto de la historia de la energía nuclear es clara y permite entender mejor las ambivalencias en cuanto a ventajas y riesgos de su uso, por un lado, lo cierto es que al mismo tiempo resulta agotadora. Ese eje termina provocando en la lectura una suerte de superposición constante de cifras y conceptos. Por otro lado, está la supuesta crónica, que en realidad es apenas un tour que el joven Leatherbarrow -de veintiséis años entonces- lleva a cabo en la zona del desastre, cuyas percepciones son narradas con una superficialidad y falta de recursos alarmantes (no deja de sorprender, en torno a ello, que el libro haya inspirado una miniserie que fue suceso en la mitad del planeta).

Al margen de algunos datos novedosos y un par de mitos que su investigación derrumba, ese último aspecto, el del punto de vista del autor, es el que más llama la atención. Da la sensación, aunque luego cuele algunas notas sombrías en su relato, de que para Leatherbarrow la visita a Chernóbil es en cierto modo una mezcla de aventura juvenil y de sueño cumplido. "Subo a un viejo y maravilloso autobús rojo y blanco del año 1970. Es exactamente del mismo tipo que transportó a los evacuados del accidente", dice por ejemplo, como si estuviera en Disney. La tragedia de Chernóbil parece, en el fondo, así narrada, un simple exceso de la imaginación

