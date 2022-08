Una sociedad que perdió el miedo

El kirchnerismo manejó a la sociedad argentina con tres palabras: miedo, resentimiento y mentiras.

¿Por qué el resentimiento? Porque siempre trató de enfrentar a argentinos contra argentinos. Con ese enfrentamiento fabrican su propio poder.

Esta semana volvió a pasar con los escraches que hicieron medios kirchneristas a empresarios, artistas o deportistas que pagaban la luz y el gas subsidiados por decisión del propio kirchnerismo que, durante años, se negó a hacer una segmentación tarifaria.

Es decir: hoy le echan la culpa a la propia gente de lo que ellos mismos diseñaron.

Pero vamos al resentimiento.

¿A qué apunta este modo de comunicar un importante aumento de tarifas? ¿Por qué mostrar una casa particular? ¿ Por qué Malena Galmarini no mostró la boleta de la casa del country donde vive ella? ¿Por qué no mostró la de los funcionarios millonarios de este gobierno que viven en Puerto Madero?

Porque quieren decirte que el señor que vive en el Kavanagh o en una casa en San Isidro es culpable del 4% de pobreza y del 100% de inflación que ellos mismos generaron.

El kirchnerismo es experto en dar vuelta las cosas. Los que hicieron del escrache una política de estado acusan a los demás de escrachadores y generadores de violencia.

Esta semana Roberto Navarro fue denunciado por incitación a la violencia por estas declaraciones en las pide “frenar” al periodismo de investigación.

El segundo componente del éxito kirchnerista es la mentira y, su prima hermana, la hipocresía.

Así anunciaba Malena Galmarini el aumento que vas a ver en tus boletas del agua

Malena Galmarini negó que se trate de un aumento de tarifas

Por estas medidas, necesarias para ir bajando, entre otras cosas, la inflación, casi crucifican a Cambiemos.

Vamos a la hipocresía. Volvamos a la mentira.

Milagro Sala es noticia esta semana por la declaración de dos arrepentidos en una causa por lavado de dinero.

La televisión pública, que es tuya, mía y de todos (no de un gobierno) fue ofrecida a Milagro Sala para defenderse con mentiras.

¿Cuál es la verdad?

Shakira (Mirta Guerrero), una de sus excolaboradoras arrepentidas, lo decía así esta semana en la LN+, en el programa de Majul:

Shakira: "Salía de Jujuy con pesos y en Bs.As. comproba dólares"

La sociedad le está perdiendo el miedo al kirchnerismo. Esta es la novedad.

Ayer, la CGT, que a Alberto Fernández nunca le hizo un paro, convocó a una marcha contra la inflación.

La Justicia también parece que le está perdiendo el miedo al kirchnerismo.

Mañana se reanuda el alegato del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner y el lunes la fiscalía va a hacer el pedido de pena.

Y mientras el país está al borde del precipicio, nuestro Presidente, que tiene un máster en papelones, hoy hizo otro. Alberto parece que siempre está en un cumpleaños.

¿Sigue ejerciendo su rol de presidente Alberto Fernández?