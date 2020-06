Vamos viendo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020 • 00:00

"Parece raro que un asintomático contagie la enfermedad".

(Maria van Kerkhove, especialista de la OMS, luego desmentida.)

Del tapabocas no sirve para un comino al tapabocas es imprescindible, llega ahora no me hagas caso cuando te digo que los asintomáticos no contagian, porque es una burrada monumental.

La Organización Mundial de la Salud nos está enfermando a todos con sus idas y venidas. Muchos socios están pensando en romper el carnet y devolverle la camiseta a la OMS. Si sigue así no le va a ser fácil recuperar la confianza mundial. Le va a pasar lo que a muchos clubes que, de estar en el tope de la tabla, terminaron alquilando las instalaciones para fiestas infantiles, clases de salsa, tango, reggaeton, peñas, huertas orgánicas y kermeses.

Es momento de pedirle disculpas a Ginés por haber dicho a fines de enero: "No hay ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina". Llegó el 3 de marzo. Es hora de perdonar a Alberto por haber dicho una semana después de Ginés que las bebidas calientes mataban al Covid-19.

Como tantos otros funcionarios, Ginés y Alberto abrevaban en los versículos hasta entonces sagrados de la biblia sanitaria de la OMS. Hasta que el diablo, o un murciélago o un pangolín metió la cola en Wuhan o se zambulló en una sopa. Ni siquiera eso está claro.

Así estamos. A punto de cerrar la reapertura progresiva de la cuarentena. De guardar la calza y las zapatillas porque se nos fue la mano con el running.

Que el pico de contagios está llegando, que se demoró, que no viene. De hay que prohibir los deliveries porque andan con la mochila colgada en la espalda a colgátela bien pesada porque hay muchos pedidos que atender. De gobierno por decreto porque el Congreso no funciona, a sigo con los decretos porque el Congreso no me importa. De dejo salir a los presos, a que los encierro. A todos, menos a los muchachos de la banda porque estaban injustamente presos.

De no testeo porque no hace falta, a ¡qué falta que me hubieran hecho los tests truchos de China para que no se notara que cada vez había más casos!

Que la infodemia, que "quédense tranquilos que esto está estudiado en profundidad", y de "la enfermedad está contenida" a que "a este ritmo el sistema sanitario colapsa en julio". De Dios es argentino, a Néstor vive en el Arsat "como una suerte de barrilete cósmico". Y que Cristina eterna y que el Papa es peronista... Y ¿si no? Si no, vamos viendo...