Coronavirus: por qué la OMS dice que la pandemia está empeorando

MADRID.- Las acusaciones son muchas. Que ocultó datos, que hizo mal los cálculos, que reaccionó tarde, que cubrió a China, que no sirve. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sufre también los golpes de la pandemia por coronavirus. Varios gobiernos remarcan sus falencias. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enojado, dijo que su administración no va a colaborar más con dinero. En medio de los golpes, la organización trata de mantener la línea e informar sobre los avances del brote, como también prevenir. Ayer lo hizo. En una declaración que resultó algo inesperada.

A medida que Europa, uno de los continentes más golpeados por la crisis, comienza a salir del pico, a contabilizar cada vez menos contagios, cada vez menos fallecidos, el director Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que la pandemia está empeorando. Incluso lo hizo días después de que el célebre médico italiano Alberto Zangrillo asegurara que el Covid-19 ya no existe en Italia y que ya es hora de dejar de "aterrorizar" inútilmente a la gente.

Sin embargo las declaraciones fueron contundentes. No hay que bajar la guardia para el organismo. ¿Por qué?

La explicación

Tedros señaló que alrededor de 75% de los casos reportados el domingo vinieron de 10 países de América y del Sudeste Asiático. También, que en nueve de los últimos 10 días se registraron más de 100.000 nuevos casos y que los 136.000 reportados el domingo representan la cifra diaria más alta hasta el momento.

El director de la OMS también aseguró que la mayoría de los países de África aún registran un incremento en la cifra de infectados y que incluyen nuevas áreas geográficas, aunque la mayoría de los países del continente tienen menos de 1000 casos. "Al mismo tiempo, nos sentimos alentados porque varios países muestran señales positivas. En estos países, la mayor amenaza ahora es la complacencia '', dijo.

Otro de los puntos que destacó fue que en las regiones en las que se realizó un estudio de seroprevalencia se demostró que la mayoría de los ciudadanos no pasaron la enfermedad y, por tanto, no generaron anticuerpos. Por ello, insistió en la importancia de la vigilancia activa de los casos para garantizar que el virus no se propaga, especialmente en el momento en el que comienzan a permitirse las reuniones sociales.

"En la medida de lo posible, manténgase al menos a un metro de los demás, lávese las manos, cúbrase la tos y use un barbijo si asiste a una protesta. Recordamos a todas las personas que se queden en casa si están enfermos y contacten a un profesional sanitario", pidió en conferencia de prensar y después alentó a los países a seguir detectando, aislando, evaluando y atendiendo cada caso, así como a rastrear a sus contactos y a poner en cuarentena a cada uno de ellos. "Como parte de un enfoque integral, las herramientas de rastreo de contactos digitales ofrecen la oportunidad de rastrear un mayor número de contactos en un período de tiempo más corto y proporcionar una imagen en tiempo real de la propagación del virus".

Antes de cerrar, Tedros se mostró alerta por las protestas en todo el mundo tras el crimen racial de George Floyd en los Estados Unidos y resaltó que si bien apoya la igualdad y el movimiento global contra el racismo, pidió manifestarse de una forma segura. "Tanto como sea posible, mantengan al menos un metro de distancia de los demás, lávense las manos y lleven una máscara ", recomendó.

¿Y los asintomáticos?

Horas antes la OMS había señalado que aún cree que la propagación del coronavirus por parte de personas asintomáticas es poco común, pese a la advertencia de varios expertos de todo el mundo. Incluso cuando son estos los pacientes que más preocupan a los gobiernos, en tanto impiden un control más exhaustivo del brote.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la organización, dijo que muchos países reportan casos de transmisiones de personas asintomáticas o de quienes no presentan cuadros clínicos pero que, al solicitar más detalles, muchos resultaron tener síntomas leves o inusuales.

Si bien las autoridades sanitarias de varios países, entre ellas las de Gran Bretaña y Estados Unidos, que registran la mayor cantidad de muertes, alertaron sobre esta propagación, para la OMS no son un generador de la pandemia y probablemente representen apenas el 6% de la propagación.

"Estamos revisando constantemente estos datos y tratando de obtener más información de los países para responder realmente esta pregunta", dijo. "Sigue siendo inusual que los individuos asintomáticos realmente contagien a alguien", finalizó.

