Vocero: el que se calienta pierde

Presidencia

La figura del vocero o portavoz suele ser muy importante en la estructura de una organizaci贸n, dado que es el encargado de ser el enlace que permite optimizar la comunicaci贸n entre esa instituci贸n o gobierno, los medios tradicionales y el universo social media.

La palabra 鈥渟uele鈥 no est谩 incluida al azar dentro del p谩rrafo anterior, sino que por el contrario deja planteado el hecho de que en muchas ocasiones se da que esa figura no es especialmente relevante o lo que es peor, nociva para el puente comunicacional con la sociedad.

Es imprescindible no perder de vista que cuando ese representante hable, en todo momento ser谩 la voz oficial de esa instituci贸n o administraci贸n, y trat谩ndose de un vocero presidencial, este escenario se torna a煤n m谩s esencial.

El portavoz de un organismo debe transmitir con claridad y precisi贸n los mensajes de acuerdo con los objetivos planteados, de forma que lleguen con la menor interferencia a los diferentes p煤blicos y nunca debe olvidar que no hablar谩 como un libre pensador, sino que en cada palabra que emita estar谩 presente la identidad, los valores y el esp铆ritu de la entidad de la cual es vocero.

Si bien existen antecedentes, no es tan com煤n en la tradici贸n pol铆tica argentina. la figura de un vocero formal, activo y permanente y muchas veces quien ha ejercido ese rol ha sido un funcionario de alto rango o el propio circunstancial jefe de Estado. Es as铆 que ocuparon ese lugar ministros de Interior, secretarios de Informaci贸n P煤blica y jefes de Gabinete que oficiaron de voceros de sus respectivas administraciones; incluso tuvimos la figura inusual de un 鈥渧ocero mudo鈥 durante el gobierno de N茅stor Kirchner, Miguel N煤帽ez, al que pr谩cticamente ning煤n ciudadano escuch贸 su voz.

Si pensamos en ejemplos positivos, es imposible no echar mano al nombre de quien fuera vocero del expresidente Ra煤l Alfons铆n, Jos茅 Ignacio L贸pez, un verdadero ejemplo de como tiene que actuar un portavoz presidencial.

Por eso, el reciente proceder de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, pone en duda, a pesar de su experiencia como periodista, su idoneidad para ocupar un puesto en el que muchas veces hay que hacer un verdadero equilibrio en escenarios inestables y conservar la calma, a煤n en situaciones cr铆ticas.

No es sano para la convivencia entre los funcionarios gubernamentales y el periodismo, ni tampoco para los ciudadanos en general, que desde el p煤lpito, una vocera pretenda dar clase a profesionales de larga data, de c贸mo se debe trabajar una noticia antes de su publicaci贸n y de c贸mo debe utilizarse el off the record.

Un vocero no debe mentir, tampoco es aconsejable que omita en forma deliberada ciertos datos, pero lo que s铆 sale de toda l贸gica es que adem谩s, se enoje con la realidad, por m谩s inc贸moda que esta sea.

Si el kirchnerismo ha sido hist贸ricamente lo m谩s parecido a un simulacro, donde el relato siempre suplant贸 a los hechos, es muy dif铆cil que quien deba encarar el rol de portavoz de ese gobierno no incurra en la f谩bula facilista, aunque esta est茅 floja de papeles.

Los hechos han demostrado siempre. que cuando al kirchnerismo, las verdades le estallan en la cara y algo sale mal, indefectiblemente. la culpa siempre es del otro.

Los t铆picos manuales para voceros sabiamente aconsejan no tomar ciertos hechos y situaciones como si se tratasen de cuestiones personales; el rostro y la voz de un vocero, son la personificaci贸n de la instituci贸n, compa帽铆a o gobierno y las eventuales cr铆ticas o preguntas, que no siempre son agradables de responder, inevitablemente ir谩n dirigidas hacia 茅l. En esos momentos, mantener la calma ser谩 fundamental para evitar situaciones desagradables y, al mismo tiempo, comunicar con 茅xito los mensajes clave del ente que represente.

Periodista, profesor y consultor de comunicaci贸n