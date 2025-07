9 de julio: Milei encabeza un acto militar en Palermo tras el vacío que le hicieron los gobernadores

Luego de la suspensión de su viaje a Tucumán para los festejos por el Día de la Independencia, una convocatoria a la que los gobernadores desistieron de asistir, el presidente Javier Milei planeó una jornada patria con mucha actividad. Participará a la tarde de un acto militar en el Campo Argentino de Polo de Palermo para el tradicional festival de Bandas Militares, con la organización a cargo del Ministerio de Defensa.

“Quieren destruir al Gobierno nacional. La intención de ellos es romper todo”, dijo hoy Milei en El Observador sobre el vacío que le hicieron los gobernadores.

Fuentes de Presidencia dieron por hecho que Milei estará en esa cita, luego de su frustrado viaje a Tucumán, en el que finalmente sólo tres gobernadores participaron de la conmemoración del 9 de julio. Fuentes del Ministerio de Defensa y la Casa Rosada evitaron precisar si el Presidente hablará durante el festival, promocionado en las redes sociales por el regimiento Granaderos a Caballo.

El próximo miércoles 9 de julio a partir de las 1430hs en el Campo Argentino de Polo - sito en la Av. del Libertador y Av. Dorrego – festejamos todos juntos el Día de la #Independencia con un Festival de Bandas Militares. ¡Los esperamos!

Entrada Libre y Gratuita. pic.twitter.com/CAwedn5Dps — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) July 6, 2025

Enojados por la falta de respuesta del Gobierno en sus reclamos por más fondos en concepto de ATN, impuesto a los combustibles y obra pública, la mayoría de los mandatarios provinciales adujo problemas de logística o la superposición con actividades propias para pegar el faltazo. Algunos de ellos fueron más allá, como el santafesino Maximiliano Pullaro, quien desde Estados Unidos afirmó a LA NACION: “Me llegó la invitación, pero no le presté atención”.

En la previa, y mientras los gobernadores aducían que fueron invitados por mail desde la dirección de ceremonial de Presidencia, desde el Gobierno confirmaban que no se hicieron las gestiones telefónicas que suelen realizarse, a fin de asegurarse la presencia de los mandatarios provinciales. Resultado: solo Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) acompañaron al anfitrión Osvaldo Jaldo en el acto oficial.

“El plan se mantuvo hasta las cuatro, cinco de la tarde. No se veía nada (por la niebla) había muchísimos vuelos cancelados, y no estaban dadas las condiciones para que pudiésemos volver” , dijo Milei en la conversación de hoy con El Observador. Y afirmó que “corría riesgo de vida” si tomaba el avión hacia Tucumán. “La lectura política que hagan me tiene sin cuidado. Es un año electoral”, agregó el Presidente, que el año pasado participó, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, del desfile militar del 9 de julio.

Un año atrás, en la medianoche del 9 de julio, 18 gobernadores acompañaron al Presidente en la firma del Pacto de Mayo, en la Casa Histórica de Tucumán. Días más tarde, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sumó su apoyo, y fueron 19 los mandatarios que rubricaron el apoyo al Pacto, con diez puntos de consenso a ser puestos en práctica por el Consejo de Mayo.

La foto oficial de la firma del Pacto de Mayo, en 2024, con 18 gobernadores Presidencia

Pero el vínculo entre Balcarce 50 y los gobernadores fue deteriorándose con el correr de las semanas. Los 24 gobernadores-incluidos los 5 kirchneristas, que no firmaron aquel pacto-amenazaron primero desde el CFI y presentaron poco después un proyecto para recibir más fondos en concepto de ATN y del Impuesto a los Combustible.

El festival militar coincide con la convocatoria del kirchnerismo para hoy, a la misma horario, en Parque Lezama, en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple su condena por corrupción en su departamento de la calle San José 1111. Se prevé que la ex presidenta se comunique con los militantes, tal como ocurriera en el acto en Plaza de Mayo, del cual la ex mandataria participó a través de un mensaje grabado.