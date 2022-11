A Axel Kicillof los intendentes le piden fondos por 86 mil millones para apoyar su presupuesto

escuchar

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof deberá atender los reclamos millonarios de los intendentes para avanzar con la votación del Presupuesto y la Ley Impositiva 2023. Sin mayoría propia en la Legislatura, la negociación que exigen los alcaldes incluye un Fondo de Infraestructura Municipal, cancelar deudas atrasadsa y garantizar adelantos del Tesoro. En suma: se trata de unos 86 mil millones de pesos, la cifra inicial que aspiran a negociar además de reformas a los proyectos.

De este monto, 50 mil millones corresponden al nuevo Fondo de Infraestructura Municipal, otros 32 mil millones a un fondo de seguridad, más otros 4.8 mil millones de aportes del Tesoro Nacional para recuperar fondos perdidos por la inflación de 2022.

Kicillof presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de presupuesto que prevé gastos por más de 6,9 billones de pesos, con un déficit primario de 81 mil millones y un déficit financiero de 249 mil millones.

En el mismo paquete, el gobernador envió la ley Impositiva para 2023. Los alcaldes quieren que se establezca un tope a la actualización de las categorías más altas del impuesto inmobiliario. La actualización de este impuesto ronda en el 40 por ciento, pero las últimas tres categorías podría llegar hasta el 68 por ciento -sólo en el 8 por ciento de las propiedades de mayor valuación fiscal-. La oposición quiere negociar el tope que regirá incluso en los tramos más altos de los impuestos.

Kicillof giró los dos paquetes de leyes sin acuerdo previo con la oposición, que tiene la mitad de los votos en el Senado y que ya planteó que no votará a libro cerrado ninguna norma. Juntos por el Cambio anticipó que exigirá, como mínimo, la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal que duplique el actual: es decir, demandará unos 30 millones para que los intendentes puedan administrar obras en un año electoral.

Las exigencias de la oposición deberán ser atendidas: para tomar crédito por 168 mil millones de pesos el gobierno necesita dos tercios de los votos de los legisladores.

El Presupuesto da cuenta de un centenar de obras de envergadura por unos 70 mil millones de pesos que tendrán financiamiento nacional, con las que Kicillof espera revalorizar su gestión antes de las elecciones donde se juega la permanencia en el cargo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, firmaron junto con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los contratos para dos préstamos por un total de US$ 500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar el fortalecimiento e integración de las redes de salud y un programa de Seguridad Vial. Prensa Gobierno Provincia Buenos Aires

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, presentó los dos proyectos de ley ante los legisladores este lunes en el salón de Acuerdo de la Legislatura. “Tenemos la mitad de los votos en el Senado y no buscaron ningún acuerdo aún”, se quejó Christian Gribaudo, titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta provincial.

En tanto, el titular de la Cámara de Diputados, Federico Otermin, expresó: “confiamos en que el presupuesto llegará a buen destino en conversaciones que no estarán exentas de debate”.

En ese cuerpo, el Frente de Todos tiene una mayoría mínima de un voto sobre la oposición: 42 legisladores, frenta 41 de Juntos, tres de Avanza Libertad y dos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), entre otras fuerzas, lo que presenta un resultado incierto.

“Si el presupuesto provincial garantiza los recursos que los municipios, sin ningún tipo de discriminación, necesitan para dar respuestas a sus vecinos, si no se sigue aumentando la presión fiscal, no sólo a la gente sino también a la producción, a la industria y al comercio, si se empieza a priorizar la educación pública por encima de cuestiones superfluas como las mini gobernaciones de los distritos y se sinceran los índices macro económicos previstos para 2023, podríamos acompañar la ley de presupuesto y garantizar que el gobernador cuente con herramientas. El problema no es de la oposición sino del oficialismo”, dijo Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados de Juntos.

En el Senado, el Frente de Todos tiene paridad de 23 votos con Juntos. Un eventual desempate correrá por cuenta de la vicegobernadora, Verónica Magario.

El jueves es la primera reunión de legisladores del oficialismo y de la oposición con miembros del Poder Ejecutivo para avanzar en una negociación. Allí se pedirá, además de los 86 mil millones que el gobierno de Axel Kicillof condene deudas por préstamos de la pandemia y que salde deudas con los municipios en concepto de transferencias relativas al Instituto Obra Médico Obra Asistencial (IOMA).