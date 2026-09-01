A cuatro años del atentado, Máximo Kirchner alentó una candidatura de Cristina y La Cámpora envió un mensaje directo a Kicillof

El kirchnerismo aprovechó esta tarde el acto por el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner para enviar mensajes políticos hacia adentro y afuera del peronismo. El orador central fue Máximo Kirchner, quien pareció promover una candidatura de su madre para 2027 pese a que está inhabilitada por la Justicia, mientras que los militantes de La Cámpora que lo rodearon dedicaron cánticos al gobernador Axel Kicillof, el gran ausente del encuentro en las inmediaciones de San José 1111.

Máximo Kirchner subió a un escenario montado a pocos metros del balcón en el que suele aparecer Cristina y afirmó que la presidenta del Partido Justicialista “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”. Según pudo saber LA NACION, el kirchnerismo aguarda un pronunciamiento favorable de ese organismo para octubre próximo.

Al cumplirse, este martes, cuatro años del atentado fallido contra la expresidenta, ocurrido el 1º de septiembre de 2022, el peronismo y fuerzas aliadas leyeron un documento en el que remarcaron el peso que consideran que tuvieron los “discursos de odio” y el “lawfare” en el intento de asesinato cometido por Fernando Sabag Montiel.

“La democracia no admite la eliminación del adversario”, es el título del documento del peronismo en respaldo de Cristina Kirchner, en el que se busca “reflexionar sobre las condiciopnes políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro”.

“Aquel hecho [por el atentado] no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas -fake news-, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner”, consideran los firmantes del comunicado.

“La llamada ‘antipolítica’ no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos”, se asegura en el documento elaborado con motrivo de los cuatro años del atentado contra la expresidenta.

Sabag Montiel, al escuchar la sentencia en su contra Nicolás Suárez

El argumento de la persecución judicial reaparece en el texto del peronismo. “En ese contexto, deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática. La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse”, se señala.

“Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física. El 1° de septiembre de 2022, la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces vicepresidenta de la Nación y gatilló“, se recuerda en el texto.

Para las fuerzas que rubrican el documento, “este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner”, sino “al conjunto del sistema democrático argentino”.

“Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida”, resaltan los espacios kirchneristas y peronistas en el comunicado.

Sabag Montiel, al ser detenido tras el intento de magnicidio, el 2 de septiembre de 2022 Tomas Cuesta - Getty Images South America

Los firmantes se solidarizan con Cristina Kirchner y, en el cierre del mensaje, subrayan “el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política”.

El senador y vicepresidente del Partido Justicialista José Mayans; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois están entre los principales firmanetes del mensaje, que no rubricó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero sí algunos de sus aliados, como Mario Secco (intendente de Ensenada y titular del Frente Grande). Tampoco se sumaron firmas del resto de los gobernadores peronistas.

La ausencia de Kicillof

“No fuimos convocados. Nos enteramos de la existencia del documento una vez publicado”, se informó en la Casa de gobierno de La Plata. El gobernador publicó un mensaje sólo en sus redes: “Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato de @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, opinó el gobernador.

“Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de la misma moneda: el plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieren representar a nuestro pueblo”, manifestó el mandatario. “Seguimos exigiendo justicia”, cerró. Se diferenció, así, de la solicitada que firmaron otros de los sectores socios de Unión por la Patria.

Entre las firmas, están las de Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Guillermo Moreno (Principios y Valores), Emilio Pérsico (La Patria de los Comunes, secretario general del Movimiento Evita) y dirigentes radicales como Federico Storani (cercano a Kicillof) y Ricardo Alfonsín.

Brenda Uliarte fue condenada a ocho años de cárcel Nicolás Suárez

En octubre de 2025, Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, recibió una pena de ocho años, al ser considerada partícipe necesaria del mismo delito. Fue absuelto Nicolás Carrizo. El atentado frustrado contra Cristina Kirchner se produjo a metros de la entrada del departamento del barrio de Recoleta en el que vivía por entonces, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández.

El año pasado, al cumplirse tres años del atentado, la militancia kirchnerista hizo una caravana desde la sede del PJ hasta San José 1111, donde la expresidenta saludó desde el balcón de su departamento.