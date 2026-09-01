Milei habló tras el mensaje de Trump sobre Malvinas: “Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada”

El presidente Javier Milei se refirió este martes por la mañana a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña —un histórico aliado de Estados Unidos— en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

“Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, consideró el primer mandatario argentino en diálogo con El Observador.

Milei adelantó que el tema será uno de los que se discutirá en la reunión de Gabinete convocada para este martes. Además, también se utilizará como disparador el artículo que escribió en LA NACION el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y, como es habitual, un repaso por cada cartera del Gobierno.

Milei y Trump Markus Schreiber - AP

Las declaraciones de Trump fueron pronunciadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este lunes. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el republicano ante la consulta de un periodista en la Salón Oval. Fue la primera vez que el republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre el Reino Unido y la Argentina.

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