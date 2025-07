A horas del cierre de listas, Guillermo Francos celebró la alianza con Pro y relativizó la fuga de intendentes

Al filo del cierre de las listas legislativas, en las que se definirá los nombres de los candidatos que competirán en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la alianza de La Libertad Avanza (LLA) con Pro, pese a las recientes fugas de algunos intendentes del partido amarillo. “Nos lo pedía la gente”, explicó el funcionario en alusión al acuerdo sellado entre Cristian Ritondo, Diego Santilli y Karina Milei.

“Estamos de acuerdo con esta alianza de LLA con Pro por varios motivos. Porque ellos tienen una estructura en la Provincia y además han colaborado en el Congreso con leyes importantes”, destacó Francos al respecto.

“Con la ayuda de Pro, de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) obtuvimos en el Congreso algunas de leyes importantes. Además, nos lo pedía la gente”, aclaró el jefe de Gabinete, en diálogo con Radio Mitre. “Ayer fue el trigésimo aniversario de la AMIA y ahora por primera vez con la ayuda de Pro y otras fuerzas hemos conseguido aprobar la ley que permite el juicio en ausencia. Estamos juzgando a los iraníes en ausencia porque era imposible que vengan acá”, resaltó.

Retomando la cuestión de las listas legislativas, el jefe de Gabinete apeló al humor y agradeció no estar al frente del armado electoral. “Por suerte a mí no me toca, porque un día de cierres es lo peor que puede pasar en la política”, se jactó el jefe de Gabinete. Así, Francos se refirió a las negociaciones a contrarreloj que se suceden en los distintos municipios incluidos bajo el acuerdo de Pro y LLA.

Fuga de intendentes

“Creo que hay dificultades en los cierres, hay algunos intendentes de Pro que no están de acuerdo con las listas y cómo las queremos conformar, pero son temas absolutamente comunes en la conformación y en el cierre de las listas”, relativizó el funcionario, tras confirmarse en las últimas horas algunas fugas de jefes comunales del partido amarillo.

El primero en dar el portazo fue el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien a principio de esta semana anunció su salida del acuerdo y oficializó su alianza con el espacio Hechos que comandan los hermanos Pasaglia, referentes de San Nicolás, ciudad cabecera de la segunda sección electoral. Diego Reyes, del municipio de Puán, también siguió sus pasos y confirmó la ruptura con los libertarios.

“Yo tengo que lograr gobernabilidad también con concejales que acompañen mis decisiones y no puedo meter en la lista a la oposición”, planteó Reyes este jueves, en una entrevista radial. “No nos pueden obligar de ir en contra de nuestra gobernabilidad”, dijo el jefe comunal.

El argumento de Reyes se enmarca en un descontento que exhiben algunos intendentes de Pro, ligados a Jorge Macri, por el lugar relegado que, según dejaron trascender, le otorgarían los libertarios en las listas legislativas, y dentro de los Concejos Deliberantes. Este último pareciera ser un punto de inflexión para muchos de los jefes comunales amarillos, que pidieron ante la cúpula de Pro mantener a toda costa la lapicera para elegir a los ediles.

Entre los que reclaman mejores posiciones se destacan la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile; y Soledad Martínez, de Vicente López. También, sostenía este argumento el jefe comunal de Junín, Pablo Petracca, pero este mismo sábado confirmó que finalmente competirá por fuera de Pro dentro del espacio Somos Buenos Aires, que agrupa al radicalismo, el peronismo no kirchnerista y el GEN, de Margarita Stolbizer.

Por estas horas, tampoco se descarta una posible salida de la intendenta de 9 de Julio, que también se había acercado a Somos Buenos Aires, en un intento de explorar la posibilidad de competir por fuera de Pro. Es que la mandataria local además no ostenta buen vínculo con los libertarios, quienes incluso llegaron a pedir su destitución ante el Concejo Deliberante.

Pero uno de los puntos de mayor tensión entre los libertarios y Pro se dio en el terruño de Vicente López, donde manda Soledad Martínez, que responde al jefe de Gobierno porteño, con quien la Casa Rosada no disimula su molestia tras su decisión de desdoblar las elecciones en la Ciudad. Pese a que en las últimas horas las negociaciones se habían estancado, el conflicto se habría desactivado luego de que Sebastián Pareja, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem —a cargo del armado oficialista en la Provincia— dieran marcha atrás con algunas de sus exigencias.

Según publicó LA NACION, los libertarios reclamaban a Martínez cuatro lugares entre los primeros ocho de la lista de concejales, pero ante la negativa de la intendenta de Vicente López, aceptaron ir con tres puestos dentro de la nómina.

Bajo este contexto, es que Francos admitió que las elecciones del 7 de septiembre podrían dejar esquirlas en ciertos municipios de Pro. “Si quedan heridos no es por voluntad de que fuera así, sino porque es muy difícil contemplar los intereses de todos. Hay algunos [por los intendentes de Pro] que creen que deberían tener más”, concluyó al respecto.