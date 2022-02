“A la Uocra no volvés más”: la tremenda agresión a huevazos al “Pata” Medina y a su hija en la puerta del hospital

Esta mañana, cuando el extitular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, se disponía a ingresar al Hospital Italiano de esa ciudad cuando fue abordado por un grupo de personas, supuestos integrantes del gremio, que lo atacaron con huevos en plena vereda y comenzaron a insultarlo.

“Chorro, garca, ladrón, hijo de puta. A la Uocra no volvés más, viejo, la concha de tu madre”, le gritaron al exgremialista, que iba acompañado por su hija, quien también fue alcanzada por los huevos. Durante los incidentes también resultó dañado el auto marca Fiat 500 a bordo del que llegaron Medina y su familiar al centro de salud.

Una vez a resguardo dentro del hospital, el “Pata” y su hija fueron entrevistados por efectivos policiales. Según informaron estos, en ese contexto y mientras era asistido el exgremialista le dio un golpe de puño al sargento Valdéz del CP. Luego, cuando se retiraba, continuó las agresiones contra el personal, al que amenazó e intentó agredir junto con su hija y otro acompañante, lo que motivó su detención.

“A la Uocra no volvés más”. La tremenda agresión a huevazos al “Pata” Medina y a su hija

“Lo que pasó hoy es propio de la dictadura. Yo estaba ahí y lo vi: insultó a un policía y por eso lo detuvieron. Le pusieron adelante mío las esposas y se lo llevaron detenido a él y a la hija. Nunca vi una situación así”, dijo a Radio 10 el abogado de Medina, César Albarracín.

Asimismo, señaló que la presencia del exgremialista en el hospital se debió a que “hoy tenía un turno médico”. En ese marco, relató: “Un grupo de aproximadamente 30 personas -según él me refiere- lo agredió, le tiraron huevos, piedras y le robaron algunas pertenencias en la puerta del hospital. Le pegaron a él y a la hija, que tiene 20 años. Él no obstante ingresó a atenderse y me avisa la familia, por eso me acerqué al hospital”.

Con respecto a la posterior agresión del “Pata” a los policías, dijo: “Se armó un ida y vuelta con la Policía y él les reclamó que nunca estaban atentos cuando sucedían los hechos y que aparecían media hora después, y que él era víctima de un hecho grave y nadie se estaba ocupando de él. Y ahí un policía le contesta y él lo insulta”.

Se llevaron detenido al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina

A diferencia de lo informado oficialmente, Albarracín sostuvo que fue ese único insulto motivó la detención de Medina. “A nadie le gusta que lo insulten y no corresponde insultar a nadie, pero no pueden detener a nadie por eso. Es una privación ilegal de la libertad y lo voy a denunciar. Es gravísimo, está filmado y la Policía que lo tiene en la 4ta seguro va a escribir cualquier cosa tratando de justificar esta barbaridad”, aseguró.

En relación con la identidad de los atacantes, subrayó la necesidad de manejarse con cautela. “No tengo información y no puedo hacer ninguna especulación. No se descarta que sean 30 personas pertenecientes a una facción del gremio, pero claramente no son vecinos, ni ciudadanos, sino que es un grupo organizado que responde a un grupo político, o gremial, o de algo”, concluyó.