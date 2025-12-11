A qué hora es la marcha de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió una movilización masiva en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La protesta se realizará el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas, en la Plaza de Mayo. El gremialismo considera el proyecto regresivo porque afecta derechos colectivos e individuales de los trabajadores.

¿Qué argumenta la central obrera para convocar la protesta?

La CGT está decidida a confrontar con el Gobierno. Rechaza la iniciativa oficial porque la considera “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. Este rechazo se mantiene firme a pesar de que el Ejecutivo eliminó del proyecto el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos mantienen su postura.

El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringir el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales. Fuentes confiables del triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello explicaron a LA NACION la estrategia a seguir. “Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron las fuentes.

La postura de los líderes sindicales y la fecha de la movilización

La manifestación se realizará el jueves 18 de diciembre a las 15 horas en Plaza de Mayo. La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se reunió en la sede de Azopardo desde el mediodía. La convocatoria del consejo directivo fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana.

El encuentro reunió a más de cuarenta secretarios generales, entre ellos estuvieron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. También participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

Gerardo Martínez anticipó el plan de acción de la central obrera. “Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”, expresó Martínez a su llegada.

Los ejes de la reforma laboral que rechaza la CGT

El proyecto oficial, que propone la administración de Javier Milei, busca flexibilizar el mercado laboral y modificar aspectos centrales de la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo. El texto cuenta con 79 páginas de cambios.

En materia de indemnizaciones, la reforma redefine la base de cálculo, donde excluye conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios de la base de referencia. La iniciativa fija nuevos límites al monto indemnizatorio, ya que este, no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente. Además, se establece un piso equivalente al 67% de ese valor.

El proyecto también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que está destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. Se financiará mediante un aporte obligatorio del tres por ciento sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical en varios puntos, ya que, exige autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo y tipifica como infracción grave el bloqueo de empresas. Reduce a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados.

El texto restringe la ultraactividad de los convenios. Vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas. La autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”. En paralelo, el proyecto incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.

