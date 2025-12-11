La CGT se movilizará el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que está reunido en la sede de Azopardo desde el mediodía. Así lo informaron a LA NACION fuentes confiables de la central obrera.

La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo hoy un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

“Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron a LA NACION fuentes confiables del triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Sindicalistas de la CGT en la marcha de jubilados y gremios en el Congreso

La convocatoria del consejo directivo, que fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana, reúne a más de cuarenta secretarios generales. Entre ellos, los triunviros más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros. Al término, se llevará a cabo una conferencia de prensa, en la que se darán más precisiones sobre la movilización y el plan de lucha.

“Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”, expresó a su llegada Gerardo Martínez.

En una señal de rechazo, el hombre fuerte de los trabajadores de la construcción no asistió a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo que reúne representantes de los diversos sectores, el cual integra en condición de representante de los gremios. Ese día se elaboró una documento donde se establecieron una serie de lineamientos básicos que incluye la también llamada “modernización laboral”, que no contó con la firma de Martínez.

Entre otros puntos, el texto (que cuenta con 79 páginas de los cambios que se pretenden incorporar a la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo) redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, y fija nuevos límites: el monto no podrá exceder tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso equivalente al 67% de ese valor. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despidos. Este fondo se financiará mediante un aporte obligatorio del 3% sobre las remuneraciones que sirven de base para los aportes patronales al SIPA.

La reforma también limita la capacidad de acción sindical al exigir autorización patronal para realizar asambleas sin goce de sueldo, tipificar como infracción grave el bloqueo de empresas y reducir a diez horas mensuales los créditos horarios de los delegados. Además, restringe la ultraactividad de los convenios: vencido un acuerdo, solo subsisten las cláusulas normativas y la autoridad laboral podrá suspender disposiciones si generan “distorsiones económicas”.

En paralelo, se incorpora el llamado “banco de horas”, un sistema que permite redistribuir la carga horaria según las necesidades productivas de cada empresa.

