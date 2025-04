Hoy habrá una marcha de la CGT por el Día del Trabajador y es por ello que muchas personas se preguntan a qué hora es.

A qué hora es la marcha de la CGT por el Día del Trabajador

La convocatoria está comunicada para las 15 de este miércoles 30 de abril. Así lo difundió la CGT a través de sus redes sociales, buscando el apoyo tanto de trabajadores como de distintos sectores de la política argentina.

El video de la marcha de la CGT

Consultadas por LA NACION, fuentes sindicales admitieron su expectativa de que gobernadores e intendentes peronistas participen de la marcha, entre ellos Axel Kicillof, en medio de la interna del PJ. Pero se desligaron de la puja entre camporistas y kicillofistas.

Por dónde pasará la marcha de la CGT

La movilización comenzará en la intersección de la avenida Independencia y la calle Lima. Se espera que los manifestantes marchen hacia el Monumento al Trabajo, en avenida Independencia y Paseo Colón.

El posteo por la marcha de la CGT

Por qué marcha la CGT

En principio, el Día del Trabajador es una efeméride que impacta directamente con los intereses de la agrupación sindical. Además, en palabras de Jorge Sola, vocero de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro: “Luego del paro general nos encontramos con dos malas noticias: un aumento de la inflación del 3,7% que no estaba previsto y una devaluación el día lunes que ronda el 10%. En ese contexto, no hubo ninguna comunicación por parte del gobierno. Si hay algo que hemos planteado es que nosotros necesitamos mesas de diálogos para tratar de hablar sobre inversión, producción, desarrollo y trabajo. Son cosas que hoy en este éxtasis financiero nosotros no participamos. Los trabajadores de lo que viven es de los ingresos salariales. Para eso tiene que haber trabajo y para eso tiene que haber inversión genuina”, remarcó defendiendo la marcha.

Qué ocurrió el 1° de mayo

La revuelta de Haymarket en la que acusaron a los Mártires de Chicago Archivo

Esta movilización se da un día antes del 1° de mayo pero en sintonía con lo que representa esta fecha. El Día del Trabajador está muy ligado a la comunidad sindical y de los trabajadores. Se trata de una fecha en la que se recuerda “la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago“, según el sitio del Gobierno. ”En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas“.

Tras la negativa empresarial, los trabajadores se reunieron en las afueras de la fábrica y expresaron su descontento. Los industriales definieron reprimir estas expresiones, generando heridos y muertos, a quienes se los recuerda como los “Mártires de Chicago”.

Recién en 1919 se optó por una jornada laboral de ocho horas.