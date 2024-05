A qué hora habla Javier Milei en Córdoba por el 25 de Mayo

Escuchar

Javier Milei dará un discurso en Córdoba por el 25 de Mayo y muchos se preguntan a qué hora hablará el Presidente en la provincia, donde había anunciado un Pacto de Mayo con distintas figuras del arco político y social para conmemorar la fecha patria, evento que finalmente se transformó en este “cabildo abierto” el próximo sábado.

Así se desprende de las últimas informaciones brindadas desde el equipo presidencial. El primer mandatario viajaría a la ciudad de Córdoba el mismo sábado, y se espera que hable desde el Cabildo de la capital cerca de las 17, acompañado de su gabinete y el mandatario provincial Martín Llaryora, único gobernador que estaría presente a título de anfitrión.

Ninguno de los otros mandatarios provinciales recibió invitaciones para el acto. Tampoco serán parte de la comitiva expresidentes, representantes del Estado Mayor Conjunto (EMC), miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sindicalistas y autoridades eclesiásticas, como se había anunciado en su comienzo.

Tampoco se cumplieron las condiciones previas que el Gobierno había planteado para llegar al Pacto de Mayo, entre los que estaba la aprobación de la Ley de Bases. Este esfuerzo legislativo, cuya negociación está trabada en el Congreso por segunda vez, no llegará a estar aprobada para la fecha que conmemora los 214 años de la formación de la Primera Junta de Gobierno patrio.

Fuentes oficiales como el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían sugerido la posibilidad de pasar el Pacto de Mayo al 20 de junio, pero finalmente no se avanzó en este sentido. El mismo Presidente se refirió al proyecto legislativo: “Si le preguntás a Francos, la ley sale. Si me preguntás a mí, te digo que le preguntés a Francos”, explicó sobre la Ley Bases antes de unirlo al acto institucional con el que pensaba celebrarlo. “No va a haber Pacto de Mayo, porque era un requisito. Será el 20 de junio o el 9 de Julio, no importa”, agregó.

Cómo había sido la convocatoria original del Pacto de Mayo

El pasado 1 de marzo, las cuentas oficiales de presidencia difundieron un documento, al que llamaron Pacto de Mayo, que contenía diez puntos que a criterio del Gobierno darían mayor institucionalidad a la Argentina. Para buscar darle el volumen de un acuerdo transversal, se habló de un gran acto en Córdoba con gobernadores, miembros del Estado Mayor Conjunto, la cúpula de Iglesia Católica, representantes de otros credos y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, se había hablado de cursar invitaciones a veteranos de la guerra de Malvinas, presidentes de los partidos y los bloques que apoyaran la Ley Bases.

“Quiero convocar a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, para la firma de un nuevo contrato social, llamado Pacto de Mayo”, fue la invitación que extendió Javier Milei en marzo.

Los diez puntos difundidos del Pacto de Mayo, que podría firmarse como fue concebido a futuro, fueron:

La inviolabilidad de la propiedad privada.

El equilibrio fiscal innegociable.

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

