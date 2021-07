A un año del crimen de Fabián Gutiérrez, la Justicia tiene resuelto el caso pero le falta definir si hubo más responsables

EL CALAFATE.- A un año del crimen de Fabián Gutiérrez, el juez que instruye la causa evalúa si pedirá una breve prórroga de la instrucción antes de dar vistas a la fiscalía y elevar, esta parte de la investigación, a juicio oral. Para el juez de instrucción Carlos Narvarte hay prueba suficiente, en las casi 3000 fojas que suma el expediente, para que Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón sean juzgados por el delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía contra el exsecretario privado de Cristina Kirchner.

“Como expuse en el autodeprocesamiento, los tres fueron los autores y coautores de este hecho. Pero hay ciertas medidas que necesito realizar para cerrar esta instrucción, si hay alguna persona que ha participado en el encubrimiento del hecho y en ese sentido, estudiar qué medida de prueba podríamos adoptar, pero con respecto a las tres personas detenidas, me quedan un par de diligencias más y elevamos la causa a juicio”, aseguró a LA NACION, el juez Narvarte.

El juez explicó que como efecto de la pandemia algunos trámites se vieron demorados en la justicia, sin embargo considera que la prórroga que podría solicitar, no se extenderá por más de uno o dos meses. El año de la causa se cumple el 4 de julio, la mañana que Pedro Monzón, entonces de 18 años, pidió realizar una declaración indagatoria ante el juez y le indicó donde habían dejado el cuerpo del empresario.

El Calafate: La Policía de Santa Cruz continuaba esta mañana en la búsqueda del empresario Fabián Gutiérrez, exsecretario de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra desaparecido en esta ciudad desde el miércoles pasado. Telam

Atrás quedaban 36 horas de horror, sobre la que aún restan encontrar piezas del rompecabezas que indiquen si los tres jóvenes actuaron solos o recibieron ayuda. Mientras los abogados de los tres procesados arman su propia versión de los hechos intentando que sus defendidos no lleguen a perpetua, la querella, que representa a la madre y la hermana de Fabián Gutiérrez, sostiene que aún resta definir quiénes fueron los encubridores.

Sobre este punto, Sandro Levin Dumenes, el abogado querellante consideró que siguen buscando definir la participación de otras personas en el hecho. Tanto en determinar quien conducía un vehículo estacionado frente a la casa de Gutiérrez mientras adentro ponían fin a su vida, como quienes podrían haber participado en el traslado y ocultamiento del cuerpo. “La causa está cerrada, resta que se agregue el informe final del médico forense a los fines de determinar cuál fue el elemento constrictor que se utilizó para ahorcar a Gutiérrez. La huella de 5 mm que le dejaron indica que usaron un cable y no una venda”, afirmó a LA NACION, el abogado Levin Dumenes.

Lugar donde encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez Daniel Torres - LA NACION

Para Levin Dumenes en función de los datos concluidos por los médicos forenses, la participación de los tres jóvenes fue indispensables y ellos también los consideran a todos como coautores. “El cuerpo presentaba multiplicidad de golpes y según los informes de autopsia, fueron propinados por dos o mas personas”, afirmó Levin Dumenes. Sí quedó establecido que Gutiérrez murió entre las 23 y la medianoche del 3 de julio. Cuando lo trasladaron en la caja de su camioneta envuelto en una alfombra, el exsecretario de Cristina, ya estaba fallecido.

Juez de Instrucción, Carlos Narvarte, El Calafate. Santa Cruz.

De los entrecruzamientos telefónicos de los involucrados en la causa, no se habría encontrado prueba relevante, en tanto que el iPhone de Gutiérrez no pudo ser abierto por los expertos y Narvarte pidió a la compañía Apple, que le permitan ingresar al iCloud, la nube que guarda los datos del teléfono. Para Narvarte y para la querella, la información que pueda relevar el teléfono, no es sustancial para cambiar el curso de la causa.

A Fabián Gutiérrez le pegaron con un palo en la cabeza en el parietal izquierdo, lo maniataron, le propinaron golpes en la cara y en el cuerpo y lo ahorcaron varias veces con un cable, hasta ahogarlo. Post mortem le dieron puntazos en el cuello. Murió por asfixia mecánica, precedido por una prolongada agonía. Quienes lo mataron buscaban algo que él tenía. Dinero en efectivo en grandes cantidades. En ninguno de los múltiples allanamientos se encontró rastros del tesoro que buscaban.

