El Colegio Público de la Capital Federal presentó un recurso colectivo contra el gobierno de la Ciudad y la Nación para abrir sus estudios jurídicos durante la pandemia por el coronavirus

28 de mayo de 2020

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal judicializó la cuarentena por el avance del coronavirus . Presentó un recurso de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad y el Poder Ejecutivo Nacional para se autorice a los abogados a circular y abrir sus estudios jurídicos.

El amparo lleva la firma del presidente del organismo, Eduardo Awad, y de Jorge Rizzo, como su patrocinante. El objetivo "es hacer cesar las lesiones a los derechos que les provocan los decretos de necesidad y urgencia que disponen el aislamiento social obligatorio y la prohibición de circulación".

Por eso reclaman que se los exceptúe para poder concurrir a sus estudios jurídicos y oficinas

"Las libertades individuales no pueden ser cercenadas por las normas sanitarias que, si bien son válidas, no pueden convertirse en regla cuando son estrictamente de excepción", escribieron los letrados, que dijeron que no solo se encuentran imposibilitados de brindar sus servicios a los ciudadanos que crean afectados sus derechos, sino que tampoco pueden acceder a sus lugares y herramientas de trabajo.

Los abogados dijeron que se presentaron ante el Poder Ejecutivo y que no tuvieron respuestas proponiendo protocolos y mecanismos de concurrencia a los estudios y por eso presentan este amparo ante lo que consideran un "avasallamiento de su derecho constitucional de acceso a la justicia".

En el amparo, los abogados señalan que eventualmente podrían considerar concurrir a los estudios según el número de DNI, o la terminación del folio de la credencial profesional expedida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.