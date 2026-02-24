El Gobierno se prepara para la Asamblea Legislativa: cadena nacional, el pedido a los ministros y una cena en Olivos

En tiempo de descuento para el fin del verano político, atravesado por las sesiones extraordinarias, el Gobierno tiene a sus funcionarios abocados en distintos flancos: por un lado, que TMAP (“todo marche acorde al plan”, en lenguaje libertario) y consiga cerrar los días hábiles de esta semana con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobados sin sobresaltos. Por otro, empezaron los preparativos para la Asamblea Legislativa.

Como ya publicó LA NACION, la apertura de sesiones ordinarias será otra vez por la noche, el próximo domingo 1 de marzo. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, habrá cadena nacional desde las 21.

En el marco de la Asamblea, hubo un pedido de la Casa Rosada a los ministros para que, como cada año, remitan los ejes de su gestión, como así también las proyecciones de cara a 2026. Esto para abonar al discurso que prepara el presidente Javier Milei.

Sin embargo, no fueron todas exigencias. También existió una invitación, a una cena que se hará en la Quinta de Olivos después del inicio de sesiones en el Palacio Legislativo y que reunirá al mundillo libertario.

Por estas horas, desde las carteras ultimaban los detalles que le pasarán a la Jefatura de Gabinete, que coordina Manuel Adorni, para -tamiz de por medio- nutrir la alocución del Presidente. Ministerios como del Interior, de Salud, de Capital Humano y de Seguridad trabajaban este martes en el informe para enviar a Balcarce 50, con medidas y estadísticas de sus distintas áreas.

En tanto, en Diputados, que tiene como titular a Martín Menem, mañana arrancarán formalmente con los preparativos de la jornada del domingo, que incluirán coordinación con el Senado y la Casa Rosada.

Asado

Además, hay una invitación en pie para cuando termine la asamblea legislativa. Tanto los integrantes del Gabinete, como diputados y senadores de los bloques violetas, están llamados a una cena que se hará en Olivos y que tendrá al Presidente a la cabeza.

Según pudo averiguar este medio tras contactar a distintos integrantes de las bancadas libertarias, a los diputados la invitación de Milei les llegó a través de Gabriel Bornoroni, mientras que los senadores se enteraron por Patricia Bullrich. Ambos son titulares de las bancadas oficialistas en cada una de las cámaras.

En tanto, legisladores aliados de la Casa Rosada de partidos como Pro o el radicalismo reportaron que no habían sido invitados, por lo que se supone que será una juntada de libertarios pura cepa.

Cena en la quinta de Olivos Presidencia

“Nos dijeron que comíamos asado”, comentó un miembro del Gabinete a este medio. Lo que nadie pudo responder todavía es si habrá posnet para pagar la cena, como en otros tiempos en que el Gobierno hacía gala del ajuste y la austeridad: en 2024, a los diputados que le dieron los votos al Gobierno para mantener el veto contra la reforma jubilatoria les hicieron pagar el convite.

En las distintas carteras coinciden en que el presidente Milei terminará de delinear él mismo su discurso. Interviene también en estas tareas el estratega Santiago Caputo, el ideólogo de que las transmisiones de las asambleas legislativas se hagan por la noche con el fin de captar más público.

Para este año se esperan palabras “ambiciosas” en materia de reformas que la Casa Rosada piensa encarar, con la cuestión electoral como una de las líneas confirmadas. Este tema ya se trabaja en los despachos oficiales y fue uno de los que formó parte de la conversación de la mesa política del lunes por la tarde.

Apertura Asamblea Legislativa, el presidente Milei en el congreso de La Nación, lo acompaña su gabinete y ministros de la Corte. Rodrigo Nespolo

Este es el primer año en que el Presidente arriba a la Asamblea Legislativa con un poder político que le evita mayores sobresaltos si no tropieza por sí mismo.

La elección de 2025, en que La Libertad Avanza se impuso en la mayor parte del país, no solo le permitió al Gobierno engrosar los bloques propios sino que también le dio mayor poder de fuego en la negociación con los aliados, algo que le permite a la Casa Rosada mayor holgura para el trámite de reformas que antes intentó llevar adelante sin arribar a buen puerto.

Con la oposición más belicosa del kirchnerismo con gravísimos problemas internos y goteo de dirigentes, socios fieles que le permiten imponerse en las discusiones en el Congreso, y gobernadores (hasta algunos que se decían opositores) dispuestos a negociar y a prestar sus votos atentos también a los movimientos de fondos del Ministerio de Economía, al contrario de otras épocas, la Casa Rosada no se preocupa por la posibilidad de que le tumben los vetos a iniciativas ajenas, que no impulsó, como en 2025. Ahora, Milei avanza con su libreto.