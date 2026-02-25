El dueño de Neumen aclaró sus dichos sobre el precio de los neumáticos y le mandó un mensaje a Milei

Luego de que el presidente Javier Milei se hiciera eco de sus declaraciones sobre los precios excesivos de los neumáticos, el CEO de la empresa de distribución de neumáticos Neumen, Roberto Méndez, se refirió este miércoles a su polémica frase en diálogo con LN+.

Sostuvo que con el kirchnerismo “ganaba más plata” y que los empresarios “estaban obligados” a aumentar los precios de los neumáticos en ese entonces. Además, le envió un mensaje a Milei: “No puede seguir trayendo importaciones a mansalva como está viniendo de China”.

Ayer por la tarde, el CEO de 82 años reconoció que, durante los años de mayores restricciones a las importaciones, las empresas aplicaron márgenes de ganancia elevados y que los empresarios y las multinacionales “estaban robando”. Sus palabras desataron la reacción del oficialismo. Milei usó la red social X para expresarse. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, señaló.

Este miércoles, en diálogo con LN+, habló de sus afirmaciones y sostuvo que lo que dijo “es verdad” pero que los empresarios “estaban obligados a hacerlo”. “Porque nos robaban a los industriales, porque no había producto y porque había una inflación del 250% mensual. Yo estaba obligado a hacerlo, pero si uno hace un relevamiento de precios ahora o años atrás, va a ver que Neumen siempre estuvo abajo del precio mercado. Yo siempre estoy cinco puntos abajo del precio más barato”, argumentó.

También fue consultado sobre la reacción de Milei y su opinión sobre las recientes políticas del gobierno que incluyeron una baja en las restricciones a las importaciones, lo que causó reacciones negativas de empresarios de diferentes industrias. Para Méndez, la economía “se está recomponiendo”.

Afirmó que lo que está haciendo el Presidente con las importaciones está “bien porque obliga a ponerse en contexto de lo que es la situación del país”, pero también criticó la imposibilidad de competir con productos extranjeros. “No se puede competir en igualdad de condiciones con un producto chino que se fabrica por la necesidad del cliente”, reclamó.

También comentó que la mayoría de las cubiertas que ingresan al país “son de muy baja calidad”. “No recomendaría cubiertas chinas de ninguna manera. Yo vendo en este momento 90% [cubiertas de] Pirelli”, señaló. Sobre esta empresa, sostuvo que puede terminar con el mismo destino que Fate, que cerró su planta de San Fernando y despidió a 920 trabajadores.

“Estoy convencido y lo dije hace más de dos años, cuando fui a China y conocí las fábricas de Qingdao. La producción [argentina] es infinitamente inferior [en cantidad] a lo que puede hacer una fábrica china”, explicó.

Méndez aclaró que aunque con el kirchnerismo “ganaba más plata” porque sus administraciones “le ponían plata a la gente en el bolsillo” y la gente “la gastaba”, en ese entonces “la Argentina estaba peor”. “Yo estoy convencido que la Argentina va por la senda de lo correcto, pero tendría que haber algún tipo de regulación hacia algunos productos”, insistió.

Ante la consulta de qué le diría a Milei si lo tuviera en frente, sentenció: “Le pediría que haga un estudio con todo el grupo de trabajo y que pare. No puede seguir trayendo importaciones a mansalva como está viniendo de China”.

Luego, sumó que en la Argentina la crisis no es solo de los neumáticos, sino de “todos los rubros”. “Con los impuestos que tenemos en Argentina, ¿cómo competimos con Europa y Estados Unidos? Es muy simple decir ‘así es la rentabilidad de los comerciantes’. ¿Y qué hace el Gobierno?“, criticó.

Sin embargo, sostuvo que en las últimas elecciones presidenciales votó a Milei y que “lo volvería a votar”, ya que lo considera “un tipo muy inteligente”.