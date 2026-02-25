Dos aliados sindicales clave de Kicillof paran contra Milei, al que culpan de los bajos salarios en Buenos Aires

Los sindicatos de docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires rechazaron las últimas ofertas salariales de la administración de Axel Kicillof y en las organizaciones sindicales se comenzaron a sondear las posibilidades de convocar a paros.

Más allá del desacuerdo con los ofrecimientos del mandatario provincial, en dos gremios clave de la provincia, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las medidas de fuerza tienen como blanco al presidente Javier Milei, identificado como el responsable de la situación económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires, que le impediría mejorar sus ofrecimientos salariales.

Los referentes de los gremios son dos aliados del gobernador, Roberto Baradel y Oscar de Isasi, quienes explicaron a LA NACION los motivos por los cuales las medidas de fuerza se enfocan en el jefe del Estado y rescatan al gobernador.

La última oferta salarial del gobierno bonaerense fue de un aumento del 3% y fue rechazada por los gremios. Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB) lanzaron paros. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) hará una huelga de carácter provincial, convocada bajo esa consigna regional. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), por su parte, también anunció que propondrá un paro, aunque pide el aval del resto de los sindicatos estatales. La alianza de Kicillof con buena parte del arco gremial de la provincia se traduce en una baja intensidad de huelgas estatales.

De Isasi, Kicillof, Jorge Taiana, Hugo Yasky y Baradel, en campaña por Fuerza Patria, el año pasado Ignacio Amiconi

Baradel (secretario general del Suteba) y De Isasi (secretario general de la CTA Buenos Aires y referente de ATE en la provincia) lideran organizaciones que protestarán por los bajos salarios, pero lo harán contra Milei y no contra Kicillof. Las medidas se activarán el lunes, cuando debería iniciarse el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

“El Suteba va al paro nacional convocado por Ctera; el Sadop [Sindicato Argentino de Docentes Privados] y AMET [Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica] también. FEB y Udocba [Unión de Docentes de Buenos Aires] no tienen entidad nacional que convoque a paro nacional, en consecuencia, resuelven paro en sus entidades provinciales. Los reclamos son los mismos. Y la consideración de quién es responsable de la situación de la pérdida del poder adquisitivo del salario, también: el gobierno nacional”, explicó Baradel a LA NACION.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires paga salarios y mantiene la paritaria abierta. Todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense declaró insuficiente la última propuesta y esperamos una nueva convocatoria. El gobierno nacional tiene la paritaria cerrada, nos recortó el salario dejando de pagar el Fonid [Fondo Nacional de Incentivo Docente], derogó el financiamiento para la educación y para la educación técnica, está llevando adelante un ajuste brutal en educación y, además, ahoga económicamente a las provincias y en particular, con mayor intencionalidad, a la provincia de Buenos Aires. Por eso el paro es nacional”, sostuvo Baradel.

Baradel y De Isasi, aliados gremiales de Kicillof @santiagogeguia

La Ctera llama a un paro nacional, el lunes, en reclamo de “convocatoria a paritaria nacional; aumento salarial; restitución del Fonid; aumento del presupuesto educativo” y para oponerse al “proyecto de libertad educativa”. Es la medida de fuerza a la que adhiere el Suteba, que integra esa confederación de sindicatos docentes. En la convocatoria de la FEB, de carácter provincial, se incluyen reclamos al gobierno de Kicillof, como el del “normal funcionamiento de las prestaciones del IOMA”, la obra social estatal de la provincia de Buenos Aires.

En una sintonía similar a la de Baradel se expresó De Isasi, que señaló que su gremio tomará acciones el lunes. “ATE va a hacer actividades en la provincia de Buenos Aires en el marco de la jornada nacional de lucha, con paros, movilizaciones y otro tipo de actividades en todo el territorio nacional. El 2 de marzo, ATE está de jornada nacional de lucha por salarios dignos, por la devolución a las provincias de los fondos que se quedó el gobierno de Milei desde que asumió y que hoy están asfixiando a las provincias e imposibilitando aumentos salariales dignos”, afirmó De Isasi a LA NACION. El dirigente gremial estatal subrayó que el ahogo del Gobierno a la provincia de Buenos Aires “es el problema central”.

Baradel y De Isasi son dos aliados centrales de Kicillof en el ámbito gremial. Suteba cuenta con más de 116.000 afiliados; ATE, con más de 83.000, según datos que publican los propios gremios. El referente de ATE, por caso, integró la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre del año pasado.

Desde que Kicillof está a cargo del gobierno provincial, las clases siempre se iniciaron en la fecha pautada; este año sería la excepción, aunque el blanco de los reclamos sindicales será Milei.