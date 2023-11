escuchar

“Las noticias falsas amenazan nuestra democracia” . Bajo ese título, académicos nucleados en la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina (RedCom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) emitieron un comunicado advirtiendo sobre las campañas de desinformación respecto a “irregularidades electorales y fraudes inexistentes”. Aunque no lo mencionan directamente, e l comunicado alude a las denuncias mediáticas que vino haciendo en los últimos días el candidato libertario, Javier Milei.

En una entrevista conocida en las últimas horas y realizada por el periodista Jaime Bayly, el libertario sostuvo que en los últimos comicios “hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”. En el intercambio con el periodista, Milei fue consultado sobre “¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente?”. A lo que apuntó a la Cámara Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad judicial a cargo del proceso: “ No, ese poder está muy influenciado por el poder político. Se sabe bien esa que quien controla los votos, controla todo ”. Todas las denuncias que viene haciendo Milei y miembros de sus filas no han pasado de la difusión mediática. En la justicia electoral no existe ningún reclamo por posibles desmanejos.

En el comunicado, de dos páginas los especialistas en comunicación alertaron sobre “el uso masivo de la mentira” a través de las noticias falsas en medio de la campaña electoral y aseguraron que constituyen una “amenaza” a la democracia, de cara al balotaje del 19 de noviembre. “A punto de celebrar cuarenta años de continuidad democrática en nuestra Patria exhortamos a los candidatos, a sus equipos de campaña y a los medios de comunicación masiva a que honren esta gesta del pueblo argentino impidiendo el uso de las noticias falsas que no hacen otra cosa que deslegitimar la vigencia de la democracia”, completaron.

Los académicos pidieron también “recordar el Compromiso Ético Digital asumido por todas las fuerzas políticas, plataformas digitales y medios de comunicación ante la Justicia Electoral Nacional y exhortar, una vez más, a su cumplimiento” .

Tras lo que advirtieron que “manipular la palabra pública para obtener alguna rentabilidad electoral desvaloriza al estatuto de verdad imprescindible para lograr una convivencia democrática civilizada a pesar de las diferencias, profundiza la grieta, genera desconfianza y desinterés en vastos sectores sociales: las noticias falsas conspiran contra la democracia.

