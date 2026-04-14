Tres gobernadores elogiaron el rumbo económico, pero pidieron cambios impositivos y obras públicas

Cómo sobrevivir y crecer en medio de las severas restricciones fiscales que impone la Casa Rosada. Fue ese uno de los puntos centrales del debate que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) sostuvieron en el contexto de la jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham).

Durante más de media hora de debate, coordinado por la periodista Sofía Terrile, los gobernadores mostraron coincidencias y apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Pero hicieron suyas críticas hacia la falta de obras públicas financiadas por Nación, y pidieron un nuevo pacto fiscal, con baja o eliminación de impuestos productivos. También se oyeron, fuera del salón principal, críticas de Weretilneck al freno al consumo y el torniquete fiscal a las provincias.

“Necesitamos un gobierno nacional al que le vaya bien, y hoy la política se divide entre quienes queremos eso y quienes ponen palos en la rueda”, dijo Frigerio, de Pro. “No hay que cambiar el rumbo nacional de la macro”, coincidió el radical Cornejo, aunque pidió “una reforma fiscal más profunda” y una “mejor ley de coparticipación”. “El país productivo es el de las provincias. Comparto la propuesta de la agenda legislativa del Gobierno, la ley de Glaciares y bosques, es un buen camino”, dijo Weretilneck, quizá el más crítico de los tres mandatarios.

Rogelio Frigerio (gobernador de Entre Ríos) es aliado de la Libertad Avanza y se mostró alineado al Gobierno Fabián Marelli

El inicio de las exposiciones se centró en la inserción internacional de cada una de las provincias. Weretilneck habló de la “decisión” de adherir al RIGI impulsado por la Casa Rosada, con un gran monto de inversiones, unos USS 18.000 millones. Habló de “previsibilidad económica”, la necesidad de que los acuerdos con Nación “se mantengan en el tiempo”. Cornejo, algo “nervioso” por el formato, similar al de los debates electorales, con atril incluido, prefirió centrarse en que “Mendoza ha hecho su tarea en el Estado, ha reducido sustantivamente la planta pública, y un gasto público “controlado y en descenso”, y siendo “la única provincia que no entró en default”. Frigerio destacó el “acuerdo Mercosur-Unión Europea y la alianza con Estados Unidos”, y pidió “eficientizar” el desarrollo de la provincia, con “alivios fiscales” internos y externos, y aprovechar la coyuntura favorable para “aprovechar las nuevas condiciones”.

Ya ingresando en las condiciones económicas de cada provincia, Weretilneck afirmó que “asistimos a una incipiente competencia entre las provincias para asegurar fuentes de empleo, y competir hacia el futuro”. Destacó las exenciones y beneficios impositivos para empresas y particulares. “Mendoza está muy enfocada en ampliar su matriz productiva”, sostuvo Cornejo, habló de “reconvertir áreas”, y se entusiasmó con la lengua norte de Vaca Muerta y la minería, en especial de cobre y potasio, en el turismo y la ganadería. Frigerio dijo que “Entre Ríos tiene el norte de generar empleo en el sector privado”, y polos como el de la economía del conocimiento.

Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) expuso en el evento organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. Fabián Marelli

En tren de destacar como se trabaja en medio de las restricciones fiscales que impone Nación, Weretilneck detalló que los proyectos de inversión que “tiene una ley específica” que da seguridad jurídica a las inversiones. “De nada vale una buena administración provincial sin estabilidad macro, y la verdad es que el Gobierno está trabajando bien y muy fuerte para esa estabilidad macro”, elogió el gobernador mendocino, en guiño a la Casa Rosada. “Estamos construyendo confianza en estos dos años”, terció Frigerio y afirmó que “hacemos lo que podemos en relación al crédito”, dejando en claro que es uno de los puntos complicados de la actual coyuntura.

Pacto en debate

¿Habrá un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos? Allí hubo disenso. “No la veo en términos reales, cada uno está buscando sus propias inversiones, sí veo acuerdos regionales”, dijo Weretilneck. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, dijo Frigerio, y pidió “eliminar el impuesto al cheque”, antes de recoger aplausos. “Ratifico en un cien por ciento”, bromeó Cornejo, y pidió “eliminar muchos impuestos distorsivos”.

Weretilneck pidió poner en agenda “las obras de infraestructura esenciales para el crecimiento”. Cornejo dijo que “no es fácil lograr el equilibrio entre las provincias”, y pidió combatir el “chauvinismo” de la oposición en distintas provincias. “Formosa no tiene hoy incentivos para desarrollar el sector privado”, dijo el gobernador de Mendoza, en referencia al amplio sector público que tiene la provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. Frigerio también pidió inversiones en infraestructura en rutas, puertos, hospitales, escuelas “de manera coordinada” con Nación, “no importa quien pone la plata”.

Alberto Weretilneck (gobernador de Río Negro) durante AmChamSummit 2026 Fabián Marelli

El primero en llegar, antes de las 9, fue el gobernador rionegrino, quien anticipó a los periodistas que lo aguardaban una visión crítica de la coyuntura, un día después de estar durante largo rato junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en su despacho de Casa Rosada. “Hace falta reactivar el consumo, y lo conversamos con Diego que es un gran interlocutor”, dijo Weretilneck en diálogo con la prensa. También reconoció que “la caída del consumo” y afirmó que en la distribución de fondos “las provincias somos los más perjudicados”.

El contexto del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores no es el mejor, aun en los casos de los mandatarios más cercanos al Gobierno. Según un informe del Iaraf, publicado por LA NACION, entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.

De todos modos, la relación con Cornejo y Frigerio, con quienes el Gobierno acuerdo electoral provincial el año pasado, es relativamente mejor que el de Weretilneck. “Dentro de la escasez que hay, lo están cuidando como aliado”, dicen cerca del gobernador entrerriano, y dan como ejemplo la cesión de anticipos financieros, y aval para obras públicas como las rutas provinciales. También hay buen diálogo con Cornejo, que partió raudo hacia Chile, donde participará esta noche de una cena del Centro de Estudios de Cobre, con la presencia del presidente José Antonio Kast.