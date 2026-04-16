Javier Milei y sus medidas, en vivo: la revisión del acuerdo con el FMI y la situación de Adorni ante la Justicia
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”
A cinco meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre la situación política de la administración de Javier Milei y, en particular, sobre el escenario que atraviesa Manuel Adorni, su sucesor en la Jefatura de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese marco, definió el caso como una situación “muy particular”, sostuvo que hubo un “acribillamiento mediático” y consideró que algunas de las acusaciones “se agrandaron mucho”.
El Gobierno captó otros US$300 millones para pagar la deuda y renovó todo lo que vence en pesos
El Gobierno logró captar del mercado local otros US$300 millones, que sumará a los dólares que ya tiene atesorados con vistas a poder honrar, en poco más de 80 días, el próximo pago a bonistas previsto por US$4200 millones en total, entre capital e intereses.
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones.— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 15, 2026
Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha.
Licitación:
✅LECAP a:
➡️14/8/26… pic.twitter.com/SGwDYsZtLK
Lo hizo con la consabida emisión en tramos de los Bonar 2027/28 (AO27 y AO28), los bonos en dólares que ofrecen una renta del 6% anual, pagadera mensualmente a sus tenedores. Así, al viernes, día de liquidación, ya captó por esta vía US$1231 millones, convalidando rindes que se mantuvieron en el 5,12% y 8,51% para cada serie, en línea con la licitación previa.
La Justicia investiga la refacción integral del departamento de Adorni en Caballito: cocina, baños y cerramientos
Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000.
Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.
Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.
Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales.
Sorpresa en el karinismo por la crítica de Francos a Adorni y su coqueteo con una candidatura en 2027
Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.
La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?
Luis Caputo elogió el acuerdo con el FMI y habló de un “pico de optimismo” tras presentarse ante inversores
WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la aprobación por parte del staff del organismo de la segunda revisión del programa con el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó al acuerdo como “buenísimo” y destacó que en el equipo económico tienen un “pico de optimismo”, luego de un encuentro con inversores en esta capital organizado por el banco JP Morgan.
“La presentación [ante los inversores] fue mejor que siempre. Pico de optimismo tenemos nosotros”, expresó Caputo, entusiasta, a corresponsales en Washington, entre ellos de LA NACION.
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