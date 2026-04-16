Javier Milei y sus medidas, en vivo: la revisión del acuerdo con el FMI y la situación de Adorni ante la Justicia

A cinco meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre la situación política de la administración de Javier Milei y, en particular, sobre el escenario que atraviesa Manuel Adorni, su sucesor en la Jefatura de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, definió el caso como una situación “muy particular”, sostuvo que hubo un “acribillamiento mediático” y consideró que algunas de las acusaciones “se agrandaron mucho”.