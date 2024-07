La Corte Suprema no va al acto de Tucumán, pero Mauricio Macri se suma a los asistentes

Escuchar

CÓRDOBA.- La convocatoria de Javier Milei en San Miguel de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo tendrá, finalmente, al expresidente Mauricio Macri entre sus asistentes. Sin embargo, desde la Corte Suprema anunciaron que no participarán, una respuesta que puede leerse a la luz de las jugadas para modificar el máximo tribunal que impulsa el gobierno nacional.

Entre los gobernadores hay 17 asistencias y seis ausencias confirmadas, la incógnita sigue siendo el santiagueño Gerardo Zamora. Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal tampoco estarán.

En los últimos días hubo dudas de la participación de Macri, quien viajó a ver el torneo de tenis de Wimbledon.

La semana pasada pidió en sus redes sociales a Milei que pague la deuda de coparticipación que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires y marcó una inédita diferenciación con el Gobierno.

“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, escribió Macri y, después, no hubo más comentarios. Desde su entorno primero había asegurado que no iba a ir. Luego hubo negociaciones. Este domingo se confirmó su presencia, pero sus colaboradores pedían dejar un leve margen para la duda.

La interna del PRO está muy complicada. La semana pasada, la Fundación Pensar, comandada por María Eugenia Vidal, emitió un comunicado que plantea que hay “más interrogantes que certezas” en los primeros seis meses de la administración libertaria. Se dio a conocer en medio de los días de tensión en los mercados.

Los jueces de la Corte Suprema no serán de la partida.

En las últimas horas hubo algunos intercambios y líneas de diálogo entre Macri y el libertario -después de varias semanas sin contactos- y en un gesto “institucional” el expresidente se sumaría al acto del 9 de Julio.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, comunicaron al área de Protocolo de la Casa Rosada que no estarán en la firma del “acta de Mayo”. El máximo tribunal mantiene una relación tensa con el Ejecutivo que, además de promover el ingreso del controvertido juez federal Ariel Lijo en reemplazo de Elena Highton de Nolasco (renunció en 2021) y de Manuel García Mansilla para ocupar la silla de Maqueda que debe jubilarse en diciembre, está analizando enviar un proyecto para ampliar el número de los cortesanos.

Ayer el bloque Hacemos Coalición Federal liderado por Miguel Ángel Pichetto adelantó que sus integrantes no asistirán a la ceremonia en Tucumán y pidió “acciones concretas” y “una relación institucional razonable”. También el titular de Coalición Cívica, Juan Manuel López, anticipó este domingo que no se sumará a la velada. Ambos sectores sostuvieron que están abiertos al diálogo, pero entienden que el mecanismo para avanzar no pasa por “la foto”.

Guillermo Francos y Karina Milei en las últimas semanas hicieron reuniones con gobernadores.

De acuerdo a las confirmaciones que hay hasta el momento, Milei estaría rodeado de 17 gobernadores; los que hasta ahora explícitamente dijeron que no van son el núcleo duro del peronismo opositor encabezado por Axel Kicillof y que incluye también a Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La asistencia de los mandatarios provinciales es básicamente “un gesto” hacia el Presidente, pero insisten en que no se trata de la firma una “carta en blanco” hacia adelante, ya que entienden que también debe reconducirse el vínculo con la Rosada.

Las cámaras del G6 empresarial sí tendrán sus representantes; los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman; de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico y de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss dirán presente.