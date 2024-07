Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Prat-Gay criticó la reunión de Milei con Bolsonaro y sostuvo que afecta la política exterior

El expresidente del Banco Central (BCRA) aseguró que el encuentro entre Javier Milei y Jair Bolsonaro perjudica al vínculo entre Argentina y Brasil. “No es la política exterior de Argentina. Ni siquiera es la política exterior de un gobierno. Es apenas la política exterior de un individuo, sus emociones y su ideología. Peleados infantilmente con nuestros vecinos, no somos confiables para el mundo”, expresó el economista ligado a Pro a través de su cuenta personal de X.

No es la política exterior de Argentina.

Ni siquiera es la política exterior de un gobierno.

Es apenas la política exterior de un individuo, sus emociones y su ideología.

— Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) July 6, 2024

02.40 | Pichetto anunció que su bloque no asistirá a la firma del Acta de Mayo: “Los objetivos no se alcanzan con una foto”

Tan solo tres días antes de la firma del Acta de Mayo, uno de los bloques que obligó al Gobierno a negociar en la Cámara de Diputados por la Ley Bases, ahora también le regala otro revés. El legislador Miguel Pichetto anunció que Hacemos Coalición Federal (HCF) no participará del acto en Tucumán y, en consecuencia, tampoco suscribirá el acuerdo que impulsa el presidente Javier Milei.

“Estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas”, sostiene el comunicado del bloque, considerado entre los dialoguistas del Congreso. Con esta crítica, Pichetto argumentó la posición de HCF de no participar en el evento del próximo 9 de julio, pese a manifestar acuerdo con los puntos que el Gobierno incluyó en el Acta de Mayo.

Miguel Ángel Pichetto, en el debate de la Ley Bases.

01.30 | Karina Milei desembarcó en el conurbano con su campaña de afiliación: “Vamos a ser partido nacional”

Evento de afiliación de La Libertad Avanza en Morón.

!Vamos a ser un partido nacional. Me lo he propuesto desde el día uno y lo voy a lograr”. Con esa frase, que pronunció al cierre de un encuentro libertario en Morón, al oeste del conurbano bonaerense, Karina Milei ratificó este sábado su intención de que La Libertad Avanza (LLA) tenga representación en todo el país de cara a las elecciones legislativas de 2025. Lo hizo justo cuando Pro, la fuerza aliada del Gobierno, entró en crisis interna. Javier Milei apunta a reordenar el mapa político para quedar entronizado como líder de todo el arco de centroderecha.

Bajo el eslógan “Si la ves, afiliate”, La Libertad Avanza dijo haber conseguido más de 4000 afiliaciones que le alcanzarían para consolidarse como un partido en la estratégica provincia de Buenos Aires. Ahora el oficialismo tienen un plazo de 150 días para presentar esas adhesiones ante el juez Alejo Ramos Padilla, el magistrado con competencia electoral en la provincia.

01.00 | El encuentro de Javier Milei con Jair Bolsonaro tras su llegada a Brasil

En la madrugada del domingo 7 de julio, Javier Milei arribó a Camboriú, Brasil, y se encontró con Jair Bolsonaro, expresidente del país, previo a la cumbre entre referentes de la ultraderecha de Latinoamérica. Al llegar, el presidente argentino se reunió con el exjefe de Estado, se fundieron en un abrazo y posaron para las cámaras.

Además, vieron juntos el cruce entre la selección brasileña y la uruguaya por los cuartos de final de la Copa América 2024, en lo que fue victoria para La Celeste por medio de la tanda de penales.

Con un operativo policial amplio, el presidente argentino llegó esta madrugada al hotel en el que se hospedará, donde fue recibido por Bolsonaro y por una multitud de fanáticos que lo esperaron en la puerta.

00.30 | María Eugenia Vidal, en medio de la interna: “El Pro acompaña todo lo que haga Milei”

Votacion en Diputados de la Ley Bases.Maria Eugenia Vidal LA NACION/Rodrigo Néspolo

Días después de la asamblea de Pro, donde se debatió la continuidad del partido en lugar de una fusión con La Libertad Avanza (LLA), María Eugenia Vidal, diputada nacional, se refirió a la votación y aseguró que tanto ella como el expresidente Mauricio Macri se inclinaron por la integridad de Propuesta Republicana. De todas formas, expresó su apoyo hacia la gestión de Javier Milei.

“Esta semana se discutió en asamblea si el Pro pasaba a ser parte de La Libertad Avanza, como decía Patricia [Bullrich], o que siga siendo el mismo partido, y 170 votaron que siga así”, señaló Vidal en La mesa de Mirtha Legrand y continuó: “Así como la democracia vale en una PASO con una interna, también vale para ver la continuidad de un partido. No estamos discutiendo si buscar el cambio en la Argentina o no. Lo que se discute es si sigue como partido o no, y se definió que siga”.

