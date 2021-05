Acto K en Ensenada. Por qué no dejaron entrar al “Pata” Medina

El exsindicalista de la construcción Juan Pablo “El Pata” Medina reapareció hoy en público e intentó entrar sin éxito a un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández. A Medina le cerraron la puerta. Pero detrás de ese cierre hay una historia de enfrentamientos y de tironeos por el poder en la región.

El Pata lideró la Uocra de La Plata durante décadas con violencia. Fue protagonista de tiroteos, golpizas, obras tomadas. Tuvo casi de “rehenes” a los empresarios del sector. Y sembró un reino de terror.

Pero el emperador se quedó sin trono en septiembre de 2017, con un empujón de la política. “Si quieren al Pata preso, vengan”, avisó, atrincherado en la sede de Uocra, cuando pesaba una orden de detención en su contra de la justicia de Quilmes.

El Pata se autoproclamó perseguido y apuntó contra la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Fabiola, la mujer del Pata Medina, afuera del acto del presidente que lanzó el Programa Reconstruir destinado a finalizar 55.000 viviendas Santiago Hafford

Estuvo detenido, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. El Pata Medina fue excarcelado en febrero de este año. Hoy intentó entrar a un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero no pudo pasar el vallado. “No estaba invitado”, dijeron los organizadores a LA NACION.

La presencia de Medina despertó críticas en la oposición, que vinculó la aparición del exsindicalista con la “vuelta de las mafias” al poder. Pero si bien Medina siempre se identificó dentro del peronismo, en el kirchnerismo y sobre todo en La Cámpora no lo recuerdan con buenos ojos.

Desde el entorno de la vicepresidenta recordaron a LA NACION una denuncia que la organización de Máximo Kirchner presentó contra Medina en 2013 por una golpiza que recibieron militantes a manos de una patota de la Uocra, en medio de los operativos de asistencias a los inundados de la capital bonaerense.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, que fue anfitrión del acto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo denunció varias veces en 2008 y 2012. Lo tildó en público de delincuente y lo llevó a la justicia. Medina sitió Ensenada con piquetes porque el jefe comunal del kirchnerismo se negó a darle a él una obra pluvial de la destilería de YPF.

“El Pata” amenazó con volar la destilería de la petrolera. Un episodio similar ocurrió en 2012.

“Él y su grupo quieren un muerto, para pararse arriba y putear. lo que no les gusta es que la ciudad siga creciendo y sea un ejemplo en la provincia”, dijo Secco en su momento en declaraciones radiales. Y agregó: “Espero que algún día la justicia no les tenga más miedo porque no puede ser que no vayan presos, porque son cagones los jueces ó por otro lado porque están prendidos en la joda con ellos.”

Tras el triunfo de Alberto Fernández, no pudo recuperar el gremio con gente de su confianza. Siguió criticando a Mauricio Macri y llegó a pedir que lo colgaran en Plaza de Mayo.

Su acercamiento al kirchnerismo, por ahora, quedó trunco.

Mariano Confalonieri