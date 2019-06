Faurie, sobre Malvinas: "Es momento de sentarse en la mesa de negociación"

El canciller argentino habló tras el tratado histórico alcanzado la semana pasada Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019 • 11:04

El canciller argentino Jorge Faurie, todavía emocionado por el acuerdo histórico alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y el Mercosur, habló hoy sobre los temas en los que le gustaría avanzar durante su gestión y puso como objetivo principal volver a sentarse con el Reino Unido para hablar sobre las islas Malvinas.

"Hemos construido, bajo la presidencia de Mauricio Macri, una relación positiva con el Reino Unido, donde demostramos lo que podemos hacer en conjunto, que tenemos expectativa de preservación de paz. Pero es momento de sentarse, de llegar a la mesa de negociación", dijo el funcionario en diálogo con radio Mitre.

"Me contentaría con saber que pusimos la mesa a andar", aseguró respecto de los logros que le gustaría conseguir antes de abandonar su rol.

El viernes pasado consiguió uno clave, el acuerdo con el bloque europeo, al que definió como "un verdadero hito" para la política exterior y la inserción internacional de la Argentina. "Es mucho más que un acuerdo comercial: es un avance estratégico en el posicionamiento argentino en la escena internacional que refuerza la agenda comercial de nuestro país y nuestro bloque", dijo entonces, en sus primeras declaraciones.

Hoy, al volver a hablar sobre el tema, destacó que está conmovido respecto de todos los beneficios que traerá a los argentinos y aseguró que "el acuerdo está diseñado de manera balanceada entre los sectores".

Además, se refirió a los dichos del precandidato presidencial Alberto Fernández, quien tras conocer la noticia del tratado dijo que no hay mucho que celebrar y que está dispuesto a revisar los acuerdos internacionales firmados por este gobierno, y dijo: "Esta discusión no tiene que hacerse bajo el chiquitaje de nuestra dirigencia. Tenemos que trabajar para ser competitivos, para que lleguen las inversiones. Tienen que sentarse y pensar en grande para los argentinos, no para su propio partido. Es momento de demostrar que los argentinos hemos madurado, lo piden los argentinos. Este es un acuerdo que vale".

"La frase de Fernández está vinculada a la dinámica de la campaña electoral", añadió. "No se olviden que Fernández fue jefe de Gabinete de un período en que los argentinos nos quedamos aislados del mundo. Hay que hacerse cargo. El gobierno anterior tiene que explicar por qué Argentina se fue del mundo", dijo también Faurie.

Por último, el canciller se refirió a los pasos a seguir, a que el acuerdo debe ser aprobado por los distintos parlamentos de los países, y dijo: "Tenemos que aprovechar nuestra potencialidad para ser actores en el mundo. La certidumbre política y económica que esto da a nuestro país es importantísima".