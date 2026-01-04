El juez que elogia a Cristina Kirchner y que está detrás del allanamiento a un denunciante de la AFA

Las investigaciones vinculadas a la AFA sumó un nuevo capítulo e integrante. Según uno de los denunciantes que impulsaron la pesquisa sobre la mansión en Pilar, Matías Yofe, el allanamiento en su domicilio fue autorizado por el juez Walter Federico Saettone, cuyo perfil incluye halagos a Cristina Kirchner, una foto con Axel Kicillof y una película que lo mostró en el cine Gaumont.

El viernes pasado la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio de Yofe, quien catalogó a esta medida como un mensaje “mafioso”. El operativo se realizó en medio de una causa por “extorsión”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación. Semanas atrás, este dirigente de la Coalición Cívica había presentado la denuncia que impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar, los autos de lujo, presuntos testaferros y una supuesta conexión con la AFA, algo que la entidad del fútbol argentino siempre negó.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, el operativo en el domicilio de Yofe por la causa que investiga una supuesta extorsión fue autorizado por el juez Saettone. El magistrado, de 46 años, acumula más de una década en los tribunales.

Saettone fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que su gobernador era Daniel Scioli modo Frente Para la Victoria.

En su perfil de X (exTwitter) dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense: “Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”. Escribió eso al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.

Pero no sólo expresó admiración política, sino también emitió opinión sobre el desarrollo de causas judiciales en las que la expresidenta aparece acusada. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que “resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional”, al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.

Tuit del juez Walter Saettone

Un poco antes en el tiempo, el perfil del juez Saettone incluye conexiones con Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával. Con el primero, compartió una foto en febrero de 2020. “Día del Bicentenario del Tratado del Pilar”, comentó.

Asimismo, el juez mencionó a Achával en una publicación del 2019. “Hermoso momento en escuela de arte y música El Cirko acompañando el proyecto para músicos locales Diego Blanco presentado a Federico Achával” (sic), narró.

El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar.

Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas “expresar su beneplácito por la realización y estreno de la película nacional documental ‘El libro de los Jueces’, dirigida por Matías Scarvaci”.

Fragmento del proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados bonaerense sobre la película en la que participó el juez Saettone

Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: “no parece un juez, sino un rockero”.

La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos “recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos”.

Las publicaciones de Saettone no son ajenas a la temática carcelaria. Tres años antes de la película, el juez se involucró en el debate social sobre la situación de los presos durante la cuarentena. “La pandemia, sumado al problema estructural existente en las cárceles, y su hacinamiento, obliga a todo juez que tenga personas privadas de la libertad a su disposición analizar cada caso en particular. Eso no significa, libertades sino revisar, que es otra cosa”, sostuvo. Luego completó: “De ningún modo se abrieron las puertas de las unidades carcelarias y mucho menos para los detenidos con hechos graves condenados, y/o procesados con preventiva firme y con buen estado de salud, pues respecto de ellos no se revisa nada, dado que no hay nada que revisar”.