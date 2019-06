"Adolfo Gobernador, el nuevo hit de campaña al ritmo de Queen

Rodríguez Saá competirá el 16 de junio contra su hermano Alberto para quedarse con la gobernación de San Luis Fuente: Archivo

Tiene el ritmo de "Another one bite the dust" ("Otro muerde el polvo"), pero en lugar del pegadizo clásico de Queen y la voz del inolvidable Freddy Mercury el tema ensalza las bondades que le esperan a San Luis si Adolfo Rodríguez Saá vuelva a ser gobernador de San Luis si gana las elecciones del próximo domingo.

Se trata "Adolfo gobernador", el nuevo hit con el que el senador, en uso de licencia, enfiló la última semana de la campaña electoral con la que pretende destronar a su hermano Alberto de la gobernación de la provincia que los Rodríguez Saá controlan políticamente desde 1983.

"El siempre cumplió, nunca te mintió y ahora regresó para gobernar. ¿Quién es? Adolfo gobernador", arranca la primera estrofa de la versión puntana al ritmo del bajo de John Deacon y la batería de Roger Taylor.

En apenas un minuto y 20 segundo, en sus tres estrofas el jingle enumera la promesas con las que el senador peronista pretende volver a ocupar a la gobernación de su provincia.

"El regresó para acabar la corrupción y más, hará miles de casas, los jóvenes viajarán, los abuelos estarán felices, el medio ambiente cuidará y para mejor remuneración la promoción industrial", agrega la segunda estrofa, forzando un poco la métrica en el final.

"Siempre con la gente nunca para atrás, ya sabés a quien votar, Adolfo Rodríguez Saá", continúa el tema, que se ha viralizado por mensajes de whatsApp.

Esta no es la primera vez que Rodríguez Saá utiliza las redes sociales para hacer campaña. Mucho ruido hizo, hace dos años, el video en el que se lo veía escuchando música mientras manejaba su auto y que remataba con una frase ya de antología: "Es viernes y tu cuerpo lo sabe".

La elección de San Luis será este domingo, y tendrá el condimento especial de que, por primera vez en su historia, los hermanos Rodríguez Saá irán enfrentados, compitiendo por el mismo cargo. El tercero en discordia es el también senador Claudio Poggi, postulante de Cambiemos.