Adolfo Rodríguez Saá admitió la derrota en San Luis: "Nos quedamos atrás"

"Es un gran honor haber recibido su apoyo, por todo lo que han hecho ustedes por mí", dijo el senador

Apenas unos minutos antes de que comenzara la carga de datos escrutados, el senador y candidato a gobernador Adolfo Rodríguez Saá reconoció la derrota -que lo deja en tercer lugar- y dijo, desde el búnker situado en su sede partidaria, que ha sido una elección histórica.

Esta fue la primera vez que los hermanos Rodríguez Saá fueron a las urnas enfrentados. "Luchamos juntos tanto como pudimos y aunque nos quedamos atrás, somos hombres y mujeres de convicciones, que seguiremos luchando por nuestras convicciones", dijo Rodríguez Saá en declaraciones a los medios de comunicación.

Adolfo habló minutos antes de las 21 horas, acompañado de su mujer y jefa de campaña, Gisela Vartalitis, y de su equipo. Reconoció que la disputa es entre el candidato de Cambiemos, el senador Claudio Poggi, y su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Admitió así que él no está más en el juego por la gobernación, y dijo que cuando se sepa quién fue el gobernador electo se comunicará para ponerse a disposición.

"Cuando sepamos quién fue el electo me comunicaré para ofrecer mi afecto y mi cariño. Si Alberto no gana la elección los dos pasaremos al llano y veremos", reconoció. Al ser consultado por su continuidad en la carrera política, le repreguntó a una periodista: "Yo soy senador, vos sos periodista, ¿vas a seguir siendo periodista?".

Durante su campaña, Adolfo Rodríguez Saá denunció públicamente que su hermano, Alberto, quería desplazarlo de la política. En varias oportunidades dijo que Alberto no permitía que él tuviera difusión mediática, y que no eran parejas las campañas, por no poseer él el aparato estatal.

En la atmósfera de la política local, los puntanos siguieron con atención el enfrentamiento de los dos hermanos, que primero se manifestó a través de los medios, y finalmente se selló en las urnas. "Estoy profundamente agradecido a todos los que nos apoyaron con su voto y también agradecido a los que decidieron otra opció, -dijo el senador- es un gran honor haber recibido su apoyo. Por todo lo que han hecho ustedes por mí. Ojalá el resultado hubiese sido otro. El camino fue difícil desde el principio".