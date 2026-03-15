Ferraro interrogó a Pettovello por el caso $LIBRA: la reacción de la ministra

El presidente de la Coalición Cívica (CC) ARI, Maximiliano Ferraro, interpeló a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por un supuesto chat que daba cuenta de una presunta comunicación con Mauricio Novelli, el lobista que llevó a la Casa Rosada al estadounidense Mark Hayden Davis, responsable del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

“Señora ministra, ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público?“, le consultó este domingo Ferraro a través de su cuenta de la red social X, donde adjuntó la captura de WhatsApp que mostraba la presunta conversación entre ambos.

Y añadió: “Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya que en el intercambio él le habla de su empresa en materia de educación y de que grandes fondos del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Asia, estarían dispuestos a ‘invertir altas sumas de dinero en la Argentina’?“.

Señora Ministra @SPettovelloOK, ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público?



Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya… pic.twitter.com/xCzwB7ynY2 — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

Frente a ese planteo público, Pettovello respondió también a través de redes sociales: “¿Querés que te lo desmienta por este medio o querés que te llame, Maxi?”. Apenas una hora después, Ferraro publicó un nuevo mensaje: “Nobleza obliga, agradezco su llamado y la aclaración. Saludos cordiales”.

En este contexto, un usuario lo increpó y le dijo que debería hacer una publicación en la que aclarara que lo había posteado anteriormente “era falso”. “Tenés hasta las 13″, le advirtió. "Yo no puedo determinar si es falso, ya que se trata de una pericia incorporada al expediente judicial. De todos modos, vuelvo a decir: agradezco el llamado y la aclaración", le respondió el funcionario, tajante.

Ante esta contestación, Pettovello volvió a intervenir en la discusión.“Si podés, porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso, si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir, tenés que publicar el contenido de esa conversación con mi enfática negativa de haber recibido a esa persona. Eso define ‘nobleza obliga’“, escribió.

Si podés porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de hacer recibido a esa persona. Eso define “nobleza obliga”. — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 15, 2026

Ferraro volvió a aclarar su posición: “Sandra, en esa respuesta me referí a que no podía desmentir el supuesto chat, ya que forma parte del expediente judicial y está incorporado como prueba. Dicho esto, también expresé que te agradecía el llamado y la aclaración. Como bien decís, me señalaste que no recibiste a Novelli y agregaste que no lo conocés, que habías cambiado tu teléfono celular en varias oportunidades y que no hacés negocios”.

Y cerró el tema: “Te agradecí el llamado y te dije que, más allá de nuestras diferencias, sería bueno que haya más ministros que den la cara”.